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足球／確定加盟夢想中球隊 阿札爾長信告別切爾西

2019-06-08 09:31聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

阿札爾。 歐新社
阿札爾。 歐新社
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日前率領切爾西奪下歐霸盃冠軍的比利時中場阿扎爾（Eden Hazard），確定將正式加盟皇馬，他與皇馬簽下一紙五年合約，切爾西以8800萬英鎊（約1億歐元）外加浮動條款的轉會費與皇馬達成協議，而阿扎爾也發表一封長信向切爾西告別。

2012年阿扎爾從法甲里爾俱樂部轉會加盟切爾西，七年間為切爾西出賽352場、踢進110球，助隊兩度贏得英超冠軍和歐聯盃冠軍，和一座聯賽盃和一座足總盃，也曾獲得PFA英超年度最佳球員獎。

隨著與切爾西的合約即將結束，也傳出他即將加盟皇馬的風聲，今天最新消息傳出，這筆轉會塵埃落定，切爾西也發表聲明給予阿扎爾祝褔，切爾西表示對於阿扎爾的離隊感到悲傷，但仍尊重他想要去新的國家迎接挑戰的想法。

阿扎爾揮別效力七年的切爾西，從英超轉往西甲開始新的挑戰，他發表一封長信向切爾西的球迷們告別，信中寫到皇馬是他夢想效力的球隊，從自己小時候踢進第一球時就開始的夢想，自己也盡可能不要在協商時間打擾到球隊。

對於自己的離開，阿扎爾希望球迷能夠體諒，「我要開始我的新篇章，每個人都一樣，有了夢想就該努力追逐，離開切爾西是我職業生涯至今最大也是最艱難的決定，但有一點對我來說很清楚，我愛在切爾西的每個瞬間。」

同時阿扎爾也提到自己從21歲加盟切爾西，轉眼七年過去已從男孩成長成為男人，在切爾西的這段時間自己成長許多，也讓他成為比利時國家隊的隊長，切爾西的球迷永遠會在他心中留有一席之地，日後阿扎爾也會持續關注切爾西，希望下著賽季或是以後的歐冠，皇馬有機會能夠和切爾西抽在同一分組，這樣就能再度與切爾西見面。

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