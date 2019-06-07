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法網男女單四強賽 詹詠然混雙冠軍賽

2019-06-07 22:18聯合報 記者劉肇育╱即時報導

【記者劉肇育／綜合外電報導】史上第卅九度的費納對決昨天在法網男單四強賽風沙飛揚中進行，其中已十一度拿下法網冠軍的紅土之王納達爾，僅花兩小時廿五分鐘就以六比三、六比四、六比二直落三擊敗費德勒，拿下生涯對戰第廿四勝。

同為網壇四大天王的費德勒與納達爾，從二○○四年至昨天的法網四強賽已經是第卅九度對決，其中在前五度的法網交手中皆由納達爾取勝，在費德勒最近三年都未再參加法網的情況下，兩人昨天總算進行暌違七年的法網交手。

而昨天四強賽風沙飛揚，讓兩名網壇傳奇都吃足苦頭，但納達爾仍舊從首盤開始就展現在紅土賽場的壓倒性實力，最終他在全場六度破發的情況下，以直落三挺進生涯第十二度的法網決賽，過去十一次納達爾都順利抱回冠軍。

對於與費德勒相隔多年再度在法網碰頭，納德爾賽後直言意義非凡，甚至還稱讚費德勒早已是他認定史上最偉大的選手，「這樣的天氣下，我不斷告訴自己要多打一個球回來，但這真的很困難，所以我能夠說的就是很開心我再度重返決賽，這是我生涯最重要的一個大滿貫賽事。」

而今年呈現全新局面的女單四強賽，兩名不到廿歲的黑馬選手則呈現兩樣情，捷克十九歲好手萬卓索娃以直落二擊敗英國一姐孔塔，決賽將與逆轉拍落十七歲美國黑馬安妮西莫娃的澳洲一姐芭蒂爭奪冠軍。

至於在混雙賽場挑戰二連霸的我國好手詹詠然與克羅埃西亞搭檔多帝吉，昨天決賽再戰去年爭冠勁敵加拿大達布洛夫絲基／克羅埃西亞帕維奇，最終以六比一、七比六（七比五）摘冠，成為公開賽年代首對在法網混雙完成二連霸的組合。

詹詠然（右）與克羅埃西亞搭檔多帝吉（左）完成法網混雙二連霸。圖／劉雪貞提供
詹詠然（右）與克羅埃西亞搭檔多帝吉（左）完成法網混雙二連霸。圖／劉雪貞提供
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