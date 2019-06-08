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田徑／亞洲大獎賽 陳奎儒、黃士峰勇奪雙金

2019-06-08 00:34中央社 台北7日電

陳奎儒。 圖／聯合報系資料照片
陳奎儒。 圖／聯合報系資料照片
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「引擎性能提升，但還沒改裝完成。」台灣男子110公尺跨欄全國紀錄保持人陳奎儒笑說，這是他目前寫照。就算只是半成品，陳奎儒今天仍在亞洲田徑大獎賽第2站以13秒43奪金。

亞洲田徑大獎賽系列賽第2站今晚在中國重慶點燃戰火，陳奎儒連續2站拿下男子110公尺跨欄金牌；而台灣男子標槍好手黃士峰擲出本季次佳的81公尺02摘金；至於跳高好手向俊賢，則以2公尺23奪銀。

陳奎儒坦言，今年自己的速度進化，可惜欄間的技術還沒到位，導致過欄時的順暢度稍嫌不足，他也拿汽車來比喻：「就像引擎的性能提升，但是還沒改裝完成。」

在這次亞洲田徑大獎賽開始前，陳奎儒才因感冒導致一週沒有練習，上一站他僅跑出13秒58，雖然摘金，但成績不算理想，相隔3天再戰，他跑出本季第3佳的13秒43，並說：「在沒有調整的前提下，能跑出這個成績，我很滿意。」

上一站結束後，陳奎儒照著之前教練王國慧開出的課表按表操課，臨場也沒多想，「說實在，這一場我壓根沒想過達標。」因此當成績出爐後，陳奎儒的第一個反應是：「很驚喜。」

陳奎儒表示，今年賽季他的成績一直很穩定，不僅信心更強，另一方面，「成績如果可以穩定，才能再尋求突破」。

亞洲田徑大獎賽結束後，陳奎儒將返台繼續投入訓練，依照目前計畫，7月可能會前往日本參加2場比賽，備戰9月底至10月初在卡達杜哈舉行的世界田徑錦標賽。

陳奎儒田徑黃士峰
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