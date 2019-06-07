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高球／侯羽薔技壓職業好手 獲中巡挑戰賽冠軍

2019-06-07 20:14聯合報 記者劉肇育╱即時報導

我國業餘高球女將侯羽薔在張家港雙山挑戰賽封后。圖／CLPGA提供
我國業餘高球女將侯羽薔在張家港雙山挑戰賽封后。圖／CLPGA提供
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我國業餘高球女將侯羽薔，今天在中國大陸女子高球職業巡迴賽（CLPGA）「張家港雙山挑戰賽」最終輪，擊出平賽事最低桿紀錄的64桿，以總和207桿力挫眾家職業好手，逆轉封后，贏得個人在女子中巡賽的第一勝，同樣來自我國的職業選手彭婕，以2桿之差與中國大陸的張維維並列亞軍。

侯羽薔前兩輪143桿，落後第一名劉文博5桿，決勝輪銳不可當，共抓9隻小鳥、1次柏忌，尤在第13至第17洞，連抓5鳥，成了逆轉勝的關鍵。按規定，業餘選手無法領取冠軍獎金7.5萬人民幣，僅捧冠軍盃。劉文博今天74桿，三輪212桿並列第6。

現年18歲的侯羽薔和姊姊侯羽桑，世界業餘女子高球排名分別是39及41，是我國女將最佳業餘世界排名，今年曾共同獲邀參加第一屆奧古斯塔美國女子業餘高爾夫錦標賽，成為新一代台灣業餘女子高球先鋒。去年侯羽薔除代表我國參加雅加達亞運外，亦獲TPGA台灣女子巡迴賽南寶站，職業、業餘雙料冠軍，是近年來最傑出的我國女子業餘高球女子選手之一。

侯羽薔賽後兼程返台，並於晚間飛抵台灣，她的父親侯政廷表示，羽薔打完8月17日的TLPGA中國信託女子公開賽後，隔天就將前往美國亞歷桑納大學就學，與姊姊共同為亞大征戰美國大學NCAA第一級賽事。

我國其他表現較佳的參賽選手包括：張靖翎、葉欣寧215桿，並列15；陳孟竺、陳子涵216桿，並列20；林子麒218桿，並列31；伍以晴220桿，並列40。

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