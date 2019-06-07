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法網／拍落17歲黑馬 澳洲一姐芭蒂將與萬卓索娃爭冠

2019-06-07 19:59聯合報 記者劉肇育╱即時報導

澳洲網球公開賽今天進行兩場女單四強賽，其中年僅19歲的捷克女將萬卓索娃（Marketa Vondrousova）以7：5、7：6（7：2）擊敗英國一姐孔塔（Johanna Konta），而唯一闖進四強的前10種子澳洲一姐芭蒂（Ashleigh Barty）則是以6：7（4：7）、6：3、6：3逆轉擊敗美國17歲黑馬安妮西莫娃（Amanda Anisimova），挺進到冠軍賽。

今年法網女單賽場種子掉滿地，四強賽中就出現了兩名寫下個人大滿貫新紀錄且年紀未滿20歲的球員，分別是在八強賽擊敗去年冠軍哈蕾普Simona Halep）的安妮西莫娃，以及一路獵殺種子選手的萬卓索娃。

在今天的四強賽中，萬卓索娃碰上同樣寫下個人法網生涯新紀錄的英國一姐孔塔，在首盤破發大戰中萬卓索娃雖然一度以3：5落後，不過隨後她卻連拿4局逆轉勝出，第二盤雙方則是在各一次破發的情況下進入搶七，最終由萬卓索娃以7：2逆轉勝出，生涯首度挺進到大滿貫決賽。

至於在前一輪擊敗衛冕者哈蕾普後氣勢正值顛峰的安妮西莫娃，今天面對澳洲一姐芭蒂在首盤就將對手逼入搶七，並以7：4先下一城，不過身為四強賽中唯一的前10種子選手，芭蒂接下來兩盤都未再給安妮西莫娃反擊機會，連續兩盤都以6：3拿下，逆轉取得冠軍賽門票。

哈蕾普法網Simona Halep
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