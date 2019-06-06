足球／新主帥首勝仍未出爐 中華隊與尼泊爾1:1踢和

2019-06-06 21:25 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



吳俊青（中）替中華隊先下一城。圖／中華足球協會提供 分享 facebook 中華男足隊今天穿上嶄新的粉紅戰袍，在高雄國家體育場主場迎戰世界排名161的尼泊爾隊，兩隊各在上下半場各進1球，最終就以1：1握手言和，而在對面國訓中心的舉重好手郭婞淳、田徑好手楊俊瀚、陳傑、余晨逸及楊隆翔也都到場幫中華隊助陣。

中華隊去年底更換新主帥蘭卡斯特（Louis Lancaster），而在他上任後還未收下勝利，首戰中華隊在3月19日作客緬甸隊以0：0踢和，主場首戰則在3月24日以0：1敗給世界排名第143的索羅門群島隊。

今天中華隊面對尼泊爾隊，展開今年第3場且是第2場主場國際邀請賽，前兩場因中甲賽程衝突的「台灣隊長」陳柏良歸隊，重新戴上隊長臂章，搭配近期在中甲狀態火燙溫智豪，兩名旅港後衛陳庭揚、王睿同樣擔綱先發，期盼能收下今年首勝。

第40分鐘，中華隊發動攻勢，王建明起腳吊中，朱恩樂在禁區頭錘接力給吳俊青，不過吳俊青頭錘遭對方門將擋下，但他立刻補上一腳，成功破網，幫助中華隊取得1：0領先。