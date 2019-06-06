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高球／呂孫儀近況絕佳 7天內連兩戰逆轉奪冠

2019-06-06 20:51聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

我國業餘高球好手呂孫儀7天內連奪兩冠。圖／中華高球協會提供
我國業餘高球好手呂孫儀7天內連奪兩冠。圖／中華高球協會提供
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上周剛在2019台灣業餘高球錦標賽男子組封王的城市科大呂孫儀，今天又在仰德台青盃高球對抗賽全國球場站上演逆轉秀，7天內連兩場比賽逆轉奪冠，並為老淡水球場贏得團體冠軍，成了108年台青盃全國球場站的雙冠王。

呂孫儀最終輪勇抓7鳥，沒有柏忌，締造單日最佳的65桿，三輪209（-7）桿，以4桿取勝新豐球場的葉甫，從並列第5躍居冠軍。呂孫儀在6天前的台灣業餘高球錦標賽最終輪也擊出當日最低的66桿，從前一天的並列第7，超越6名對手，完成逆轉封王。

呂孫儀表示，標準桿4桿的第12洞一度面臨失誤危機，但他頂住壓力，側坡推桿入洞，成功保PAR，才締造第三輪沒有柏忌的完美演出。他在上月31日在台灣業餘錦標賽男子組封王又入選國家隊，也讓他心情愉悅，打來沒有壓力，應是7天內兩度奪冠的主因，「要放2天假獎勵自己，並慶祝端午節。」

在呂孫儀、陳宥蓁、許育誠、黃郁翔等人的通力合作下，老淡水球場在團體賽也以643桿捧走冠軍盃，完成逆轉勝。昨日領先5桿的地主全國球場抵擋不住呂孫儀、陳宥蓁的連續飆桿，以3桿之差落居第2，台北球場652桿獲得季軍。

共有男4女2計6名國家隊員，投入台青盃全國球場站，除呂孫儀奪冠，打出國家隊員身手外，選拔賽狀元洪昭鑫最後一天也抓6鳥，另有2次柏忌，打出優異的68桿，三輪214（-2）桿躍居第5，謝霆葳219桿、王文暘221桿，兩位女將楊斐茜223桿、楊亞賓233桿。

黃郁
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