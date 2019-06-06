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蔡英文訪視國訓中心 盼奧培隊爭取更多東奧門票

2019-06-06 19:46聯合報 記者劉肇育╱即時報導

總統蔡英文今天下午前往高雄國家訓練中心訪視「國家運動園區第三期計畫」時表示，政府有責任要做選手們最重要、最好的後盾，會為選手提供最好的資源與設備，讓他們沒有後顧之憂，也期許奧運培訓隊爭取更多東京奧運賽資格，不只要帶回更多獎牌，也把更多感動和驕傲帶回台灣。

蔡英文今天前往國訓中心視察，首先聽取教育部體育署署長高俊雄簡報「國家運動園區第三期計畫暨2020年東京奧運備戰情形」，隨後致詞表示，去年亞運的感動，大家印象應該還很深刻。她特別派出F-16，用最高的國家規格來勉勵選手們，也肯定選手們為台灣帶來的獎牌以及榮耀。

蔡英文指出，今天她和行政院長蘇貞昌一起為大家帶來好消息，行政院已經核定第三期的「國家運動園區整體興設與人才培育計畫」，投入63億元，打造更優質的訓練設施和場地，讓選手們可以在最穩定的情況下備戰，訓練出最堅實的實力。土地使用的問題，也已經協調國防部釋出士校營區16公頃的土地，納入國訓中心整體規劃。

對於明年奧運將在日本東京舉行，蔡英文除了預祝奧運培訓隊爭取更多奧運賽資格外，也期許選手不只要帶回更多獎牌，也要再次把更多感動和驕傲帶回台灣，奪牌數一定要超越里約奧運

隨後，蔡英文也致贈端午節加菜金予選手，為教練及選手們加油打氣，並視察「國家運動園區第三期計畫」用地。在訪視培訓場館包括體操場、羽球場、排球場、舉重場及綜合重量訓練室等設施，實地了解選手訓練的情況後，聽取國家運動訓練中心執行長李文彬簡報「國家運動訓練中心宿舍、器材及監控中心新建工程」，了解施工進度與期程。

總統蔡英文今天前往國訓中心視察並為選手教練加油打氣。圖／國訓中心提供
總統蔡英文今天前往國訓中心視察並為選手教練加油打氣。圖／國訓中心提供
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