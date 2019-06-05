澳洲羽賽／周天成、王子維首輪告捷 兩組男雙過頭關

2019-06-05 19:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



周天成。 圖／中華羽球協會提供(資料照) 分享 facebook

世羽聯巡迴賽超級300澳洲公開賽，台灣「一哥」周天成5日男單首輪面對地主外卡丹尼爾凡（Daniel Fan），只花了28分鐘，以21：11、21：7輕鬆勝出，男單王子維、男雙「麟洋配」、廖敏竣／蘇敬恆也開紅盤。

澳洲公開賽世界球后戴資穎缺陣，我國由周天成領銜居男單頭號種子，首輪對決世界排名165名的丹尼爾凡，28分鐘直落二速勝。下一戰將碰上對手第二局棄賽的大馬好手劉國倫，4強有可能遭遇最大勁敵，「印尼柯震東」克里斯蒂（Jonatan Christie）。

過去兩人6次交手，周天成僅在上個月的蘇迪曼盃奪對戰首勝，前5次碰頭包括去年雅加達亞運金牌戰，贏家都是克里斯蒂。

稍早王子維首輪則21：19、21：12擊敗資格賽晉級的大馬詹俊為，次輪將碰上大會第6種子印度維爾馬（Sameer Verma）。

男雙廖敏竣／蘇敬恆21：12、15：21、21：15拍落馬來西亞謝定峰／蘇偉譯，李洋／王齊麟21：14、21：18力克泰國男雙，16強有硬仗將對大會第3種子印尼組合阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan）。