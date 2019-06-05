體育推手獎7月受理報名 4企業代表分享經驗

2019-06-05 15:34 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



108年度體育推手獎即日起至7月1日受理推薦報名。記者劉肇育／攝影 分享 facebook 108年度體育推手獎即日起至7月1日受理推薦報名，獎項分為「贊助類」、「推展類」及「特別類」，其中「贊助類」及「推展類」又分為金、銀、銅三等級與贊助類長期贊助獎，以贊助金額或推展年資做為評審標準，而「特別類特別獎」則以具有特殊具體事蹟或貢獻為表揚條件，並將於9月6日在台北維多麗亞酒店舉辦表揚典禮。

體育署表示，國家體育事業的發展，除了政府單位的資源挹注與推動外，同時也需要民間企業、團體及個人投入金錢或時間，與政府攜手提供國家體育進步的動力。

為了向體育界默默奉獻的幕後英雄表達感謝及敬佩之意，教育部體育署自98年起持續辦理「體育推手獎」表揚活動，並在今天召開記者會邀請107年度同時獲得「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」及「推展類金質獎」三個獎項的台灣電力公司、合作金庫、國泰人壽、台灣土地銀行等4家企業代表及明星選手經驗分享。

體育署強調，希望藉由「體育推手獎」，期盼大家一起來永遠做台灣體育發展的「推手」，以增進參與推動體育運動之風氣，讓體育的奧援源源不斷，永不止歇，共創更健康的台灣，讓世界看到台灣的驕傲。相關推薦報名辦法，可至教育部體育署網站查詢。