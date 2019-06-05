網球／墨瑞復出拚雙打 納達爾驚呼神速

2019-06-05 15:15 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



墨瑞。 路透 分享 facebook 1月底動完臀部手術的前英國球王墨瑞（Andy Murray），昨日宣布女王草地賽將從雙打復出，正在法網拚戰的費德勒（Roger Federer）和納達爾（Rafael Nadal）齊聲歡迎這位三度大賽冠軍重返賽場，納達爾為他的復出神速感到驚訝。

32歲的墨瑞年初澳網拋出退休震撼彈，但隨後決定二度動刀，為網球生涯最後一搏，他昨日宣布女王草地賽將與西班牙F．洛培茲（Feliciano Lopez）搭檔雙打，做為復出第一站，網壇名將也為他開心。

「他這麼快就宣布復出的確有點驚訝，不過這是個好消息。」納達爾表示他總認為墨瑞會想辦法重返賽場，因為他是如此年輕，且對網球極富熱誠，復出無論對墨瑞，墨瑞家人、甚至網壇都是好消息。

墨瑞宣布退休時，費德勒與納達爾曾被邀請錄製影片，當時費爸就希望這個影片不會成真，費德勒說，「身體健康當然是首要考量。我想所有球員都會為他重返巡迴賽感到高興。」

墨瑞女王草地賽復出消息一出，讓被當作溫網熱身賽的門票炙手可熱，開賽隔天18日的門票銷量是過往的三倍。搭檔F．洛培茲說，目前尚未跟墨瑞搭檔練習，但相信墨瑞已經做好準備，「很高興能跟他合拍，希望這能夠幫助他重返單打行列。」