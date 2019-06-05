東泰高中韻律體操隊 全國錦標賽成隊奪冠

2019-06-05 13:47 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣東泰高中的韻律體操隊成軍才三年，繼4月在全中運獲得成隊第二名佳績，今年第二次參加全國韻律體操錦標賽，就抱回成隊冠軍獎盃。圖／東泰高中提供 分享 facebook 新竹縣東泰高中的韻律體操隊成軍才三年，繼4月在全中運獲得成隊第二名佳績，今年第二次參加全國韻律體操錦標賽，就抱回成隊冠軍獎盃。

此次參賽的隊員有3名高二的學生趙彥茹、左恣瑜、顏路得，以及新進的高一生趙鈺玲，4人在國小低年級時便開始練習韻律體操，進入芎林國中繼續投身體操運動，為了讓人才留在新竹縣，2017年東泰高中成立體操隊，讓這些孩子有了升學管道。

想獲得好成績，就必須努力的訓練，教練王慧玫表示，她們幾乎每天從下午2點半開始練習到晚上7點半，比賽前1個月更加強訓練，從早上9點一直訓練到晚上，甚至犧牲周末的休閒時間。

對於這次拿下冠軍，隊員們都表示相當開心，因為辛苦練習總算有了回報，還有隊員在頒獎時忍不住流下感動的淚水。回想練習的過程，除了要練習技巧、熟悉動作，更難的是要控制體重，要忍耐不能放縱口慾，炸物、零食都只能看不能吃。

王慧玫則表示，高中階段的訓練過程中，最重要的不是技巧訓練，而是如何幫助選手做心理建設，處於這個年紀的選手好勝心較強，非常在意比賽成績，需要的大量的鼓勵，告訴她們「妳們做得到！」

表現亮眼趙彥茹在個人「帶」、「棒」、「環」、「球」四個項目及個人全能競賽，獲得1金3銀1銅的優異成績。她說，「帶」其實是她過去最不拿手的項目，「拋什麼就失敗什麼、拿在手上也會掉」，但教練說其實她很厲害，只是不相信自己，所以她不斷練習，並在比賽中發揮水準，最後贏得第一名也讓她充滿信心「原來我可以」。

由於比賽中獲得好成績，目前已有不少大學來詢問她們的就讀意願。趙彥茹、左恣瑜、顏路得表示，未來大學也會繼續在韻律體操努力發展，才高一的趙鈺玲則說，因為是新隊員，接下來會努力練習，與其他隊員培養團隊默契，希望在10月的全國運動大會，再次爭取佳績。