法網／青少女闖4強 捷克小將22年第一人

2019-06-05 13:12 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



捷克萬卓索娃力退列31種子的克羅埃西亞對手瑪蒂琪站上最後4強。 分享 facebook 年僅19歲的捷克新星萬卓索娃（Marketa Vondrousova），今天凌晨以7：6（7：1）、7：5力退列31種子的克羅埃西亞對手瑪蒂琪（Petra Martic），站上最後4強，也成為法網近22年來第一位進入女單4強的青少女，黑馬之旅持續進行中。

這只是她生涯第9度在大滿貫會內賽亮相，晉級過程不但拍下捷克前球后、大會第2種子普莉斯可娃（Karolina Pliskova），今天儘管第二盤一度從5：2領先到被扳平，仍在2小時大戰中締造個人大滿貫最佳成績，她笑說：「這不是每天都會發生，對吧？我真的很開心比賽內容，真的很不好打，這是我第一次擊敗她，所以感覺很不可思議。」

萬卓索娃目前世界排名38，一盤未失挺進4強的她，下戰要碰世界排名26的英國女將孔塔（Johanna Konta），萬卓索娃自信說：「我認為在4強賽，什麼事都可能發生，我相信這會是很難打又很棒的比賽，迫不及待要上場了。」

萬卓索娃先一步站上4強，台灣時間今天晚上8點換美國小將安妮西莫娃（Amanda Anisimova）挑戰紀錄，年僅18歲的她目前排名51，晚上8強賽要強碰衛冕軍、世界排名第3的羅馬尼亞名將哈蕾普（Simona Halep）。