法網／詹詠然混雙奪8連勝 4強對決頭號種子

2019-06-05 08:51 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



詹詠然（左）和克羅埃西亞搭檔多帝吉闖進混雙4強。圖／劉雪貞提供 分享 facebook 法網僅存的「台將希望」詹詠然，今天凌晨和克羅埃西亞搭檔多帝吉（Ivan Dodig）朝連霸再邁進一步，兩人只花1小時又5分鐘就掃下地主組合赫塞（Amandine Hesse）／邦齊（Benjamin Bonzi），4強門票到手。

台克組合的8強賽因巴黎驟雨而延後開賽，不過開賽後衛冕軍把握機會，首盤第一局就破發成功，第四局雖也遭回破，但第9度把握機會再破發成功，接續再瓦解2次破發危機，以6：4先下一城。

第二盤兩組人馬各自保住前3個發球局，台克組合第7局先發動攻勢，第2個破發點成功把握後，第9局再度破發成功，以連拿3局之姿收穫勝利，6：3挺進4強。

連同去年的5連勝登頂，台克組合今天凌晨打下的勝利已是法網跨年8連勝，詹詠然也開心在社群媒體慶祝連勝場次推進，兩人4強對手則是名列頭號種子的美國梅莉雪（Nicole Melichar）／巴西索亞瑞斯（Bruno Soares）。

25歲的梅莉雪去年溫布頓在女雙、混雙都闖進決賽，女雙雖飲恨但和混雙奧地利搭檔佩亞（Alexander Peya）登頂；37歲的索亞瑞斯雙打資歷豐富，除在2016年摘下澳網和美網男雙金盃，同年澳網也在混雙登頂，另有兩座美網混雙冠軍在手。