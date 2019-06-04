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登聖母峰 2台灣英雄返台

2019-06-04 23:50聯合報 記者柯毓庭陳嘉寧／連線報導

攀登聖母峰成功的詹喬愉（右）與同樣攻頂成功的曾文毅（左），昨天中午搭機返抵桃園機...
攀登聖母峰成功的詹喬愉（右）與同樣攻頂成功的曾文毅（左），昨天中午搭機返抵桃園機場。 記者陳嘉寧／攝影
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台灣登山名家詹喬愉日前成功登頂聖母峰，成為台灣第二位登上聖母峰女性，身為新北市消防局山搜義消小隊長的她，昨天返台就到新板分隊分享她登頂心路歷程。

詹喬愉外號「三條魚」，五月十五日先攀登世界第五高峰、海拔八四八五公尺的馬卡魯峰，廿七日又攻上世界第一高峰聖母峰。在她登頂前不久，在竹科

攀登聖母峰成功的詹喬愉，4日中午搭機返抵桃園機場，特別秀出陪伴她入睡的熊布偶。 ...
攀登聖母峰成功的詹喬愉，4日中午搭機返抵桃園機場，特別秀出陪伴她入睡的熊布偶。 記者陳嘉寧／攝影
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詹喬愉表示，攀登完馬卡魯峰後因感冒而身體欠佳，她到當地醫院拿藥後飛到聖母峰基地營，當時她非常擔心也很掙扎，擔心自己無法成功。

上月廿七日，傳來天氣適合登頂好消息，隊友鼓勵她嘗試，真的做不到就下來，讓她下定決心登頂。

詹喬愉大學畢業後在新北市新板山搜義消分隊長劉昆耀帶領下接觸搜救工作，五年前成為山搜義消，曾參與二○一四年奇萊山及烏來姑婆搜救，二○一五年南投能高山、二○一七年花蓮南二子山搜救，豐富經驗讓她在登山界有「救援天使」稱號。

詹喬愉表示，今年登聖母峰死亡率確實偏高，主要是天氣不穩定，許多人高估自己能力，與攀登人數偏多無關。針對她在社群談山友罹難經過遭部分網友批評，她回應表示只是將看到經過寫下來。她說，登山者面對死生的討論很自然，不會像回到台灣必須注意用詞與大家感受，今年她就遇到六位剛往生的山友長眠山頂。

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