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網球／重披國家隊戰袍？ 謝淑薇：樂意打東奧

2019-06-04 17:15聯合報 記者劉肇育╱即時報導

謝淑薇。 歐新社
謝淑薇。 歐新社
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我國網球好手謝淑薇雖然在法網賽程於日前止步，不過她女單世界排名可望來到生涯新高的第22名後，網路上也掀起謝淑薇是否有機會參加東京奧運的討論聲浪，而她今天則在個人粉絲團上留下一句「I would be happy to play Olympics in Tokyo（我會樂於打東京奧運）」，讓球迷留下無限遐思。

謝淑薇今年法網女單在第二輪止步後，女雙賽事也在16強賽不敵東歐聯軍，不過靠著上半年在單打賽場的好表現，他的女單世界排名也可能來到個人生涯新高的第22名，寫下我國網壇的新紀錄。

雖然謝淑薇在2016年時就曾因為與中華民國網球協會的紛爭，而宣布全面從台灣網台退休，且永不再接受國家隊徵召，不過在昨天於個人粉絲團被問到是否有機會帶著弟弟謝政鵬一同出征東京奧運時，謝淑薇則強調參加奧運對於她來說根本賺不了錢，並談到了如何取得參賽資格等問題。

而今天謝淑薇則再度留言「I would be happy to play Olympics in Tokyo」，雖然她並未強調是否代表願意再到接受國家隊徵召，抑或是透過何種方式參賽，但仍引發球迷的兩面看法。

對於謝淑薇引人遐思的留言，中華民國網球協會秘書長劉中興則表示，協會將會樂觀其成，並希望在與她取得聯繫後為她積極爭取，不過在今年攸關參賽資格的聯邦盃已經確定參賽名單的情況下，必須要在明年與國際網球總會協調，看是否有其他辦法。

謝淑薇法網謝政鵬
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