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攻頂聖母峰 詹喬愉：天氣不佳罹難山友多

2019-06-04 16:15中央社 桃園機場4日電

攀登聖母峰成功的詹喬愉（左），昨天中午搭機返抵桃園機場，受到親友熱情歡迎。記者陳...
攀登聖母峰成功的詹喬愉（左），昨天中午搭機返抵桃園機場，受到親友熱情歡迎。記者陳嘉寧／攝影
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台灣女性登山家詹喬愉完成登聖母峰壯舉，她今天返台接受訪問時表示，今年罹難登山客人數比較多，主要是天氣不佳；而許多山友在登山過程中，也會討論「今天誰又死了」。

綽號「三條魚」的詹喬愉為台灣近年最著名的女性登山家，外型亮麗的她不但是跆拳道黑帶高手，還是一名優秀的山搜義消小隊長，她在5月底完成攀上全球之巔聖母峰的紀錄。

詹喬愉在臉書中談到很多山友罹難的經過，被網友批評不人道，見死不救，但她表示，基本上，當她看到時，山友已經死了，因此沒有見死不救的問題，她只是將她看到的寫下來。事實上，她也可以理解網友的批評，因為生死這種東西，如果擺在台灣或不同的場景，大家可能都無法理解當下的感覺。

詹喬愉說，在登山的環境中，所有登山者在面對死生的討論都很自然，不會像回到台灣時，必須要注意到用詞與大家的感受；登山者也會很自然會說到「今天誰死了」，也會討論死亡的原因。

詹喬愉說，在山上遇到屍體並不是太奇怪的事情，只是今年她所看到的，都是屬於才剛走不久的的山友，而不像以往爬山時，看到的都是死了好幾年的山友，而今年她共遇到6位剛往生的新山友長眠山頂。

詹喬愉談到，她在完成攀爬前，才剛完成一座8000公尺馬卡魯峰的挑戰，在面對這次登頂過程中，曾因為感冒而一度想放棄，後來自己覺得在安全的情況下，應該再挑戰一下，後來就上去了。

至於記者問到下次想挑戰哪一座高山，她說，世界上有14座超過8000公尺的高山，如果有機會都想一一去探訪，「但爬山需要看緣份」。

攀登聖母峰成功的詹喬愉，昨天中午搭機返抵桃園機場。記者陳嘉寧／攝影
攀登聖母峰成功的詹喬愉，昨天中午搭機返抵桃園機場。記者陳嘉寧／攝影
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她說，所有爬高山的山友都會考慮過生死的問題，「生死本來就是考慮的一部分，既然自己考慮過，選擇過，那就去嘗試，事實上，這就是自己的選擇」。

她也談到，今年罹難登山客人數比較多，主要是天氣不佳的原因。

她也談到，大部分外國人和我們的文化不太一樣，在西方山友的觀念，不一定要將遺體運下山，她在山上也聽到開玩笑的話，「若要將遺體運下山，需要100萬美元」，但應該是玩笑話。

攀登聖母峰成功的詹喬愉，昨天中午搭機返抵桃園機場，特別秀出陪伴她入睡的熊布偶。記...
攀登聖母峰成功的詹喬愉，昨天中午搭機返抵桃園機場，特別秀出陪伴她入睡的熊布偶。記者陳嘉寧／攝影
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