溪州國中躲避球全國賽摘金 學生：關鍵不在攻擊

2019-06-04 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



溪州國中女子組躲避球隊參加全國賽奪季軍。圖／溪州國中提供 分享 facebook 彰化縣溪州國中上個月代表彰化縣參加全國躲避球錦標賽，男子組躲避球隊打出冠軍，女子組也拿下季軍，締造創校以來最佳成績，但因躲避球項目非亞奧運運競賽項目，得名沒有特殊升學管道，高中以上幾乎沒學校組隊，這些躲避球好手累積了一身好功夫，往後少了發揮舞台。

偏遠學校傳來捷報讓地方人士都相當開心，溪州國中家長會還在校內舉行慶功宴，慰勞小選手的辛勞，他們大都利用周日、社團時間練球，男子組隊長廖晃德指出，在比賽場上隊員都各施其職，配合得很好，才能一舉拿下冠軍。

女子組隊長鄭元絜身材嬌小，她指出，太高的體型在場上須不斷彎身相對辛苦，但太矮小或胖體型容易被鎖定攻擊，她認為，躲避球具有攻勢和策略，勇於挑戰「接球」才是致勝關鍵。

教練周大中也是鄰近溪洲國小躲避球訓練老師，他表示，過去躲避球被汙名化，外界以為要以「攻擊」獲勝，但比賽內涵應是選手利用戰術想辦法在場上留得久才能奪勝，躲避球是團體性運動，學生須懂得與隊員互動，學習面對挫敗的能力，也涵蓋跑、投、接等綜合性能力，球隊中也有不少田徑、手球好手。

溪州國中組躲避球隊約9年，不少隊員從國小開始練球，鄰近溪州國小、三條國小等校都發展躲壁球運動，校方說，對資源不足學校來說，一顆球一群人就能展開便宜便捷的運動，也逐漸訓練出專業好手。