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法網／詹皓晴混雙無緣4強 詹詠然最後希望

2019-06-04 09:16聯合報 記者林宋以情╱即時報導

混雙大會第六種子詹皓晴／奧地利搭檔馬拉奇（Oliver Marach），凌晨八強賽面對烏克蘭琪切諾克（Nadiya Kichenok）／巴基斯坦奎雷希（Aisam-Ul-Haq Qureshi）遭遇考驗，最終3：6、4：6落敗，八強止步，無緣改寫個人法網混雙最佳成績。

詹皓晴大滿貫混雙最佳兩度捧回亞軍，2014年溫網搭檔白俄羅斯米爾尼（Max Mirnyi）、2017年美網則與紐西蘭維納斯（Michael Venus）攜手摘銀，法網生涯最佳是2016年挺進八強，可惜今年未能改寫紀錄。

開賽雙方互保，詹皓晴／馬拉奇第6局兩個破發機會沒能把握，反倒讓「烏巴聯軍」第8局率先突破詹皓晴／馬拉奇防守陣線，首盤3：6讓出。次盤「台奧組合」第3、7局遭破發，儘管第6局回破對手，但盤末未能在對手發球局攻下城池，最終4：6吞敗，無緣4強。

詹皓晴淘汰後，台將僅存尋求衛冕的詹詠然，她與混雙搭檔克羅埃西亞多帝吉（Ivan Dodig）凌晨將碰上首輪就拍退第四種子的法國組合赫塞（Amandine Hesse）／邦齊（Benjamin Bonzi），爭搶準決賽門票。

詹皓晴(左)與搭檔奧地利搭檔馬拉奇，混雙止步於8強。 劉雪貞提供
詹皓晴(左)與搭檔奧地利搭檔馬拉奇，混雙止步於8強。 劉雪貞提供
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