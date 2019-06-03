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新加坡競技體操賽 台選手獲8金9銀7銅

2019-06-03 22:05中央社 新加坡3日專電

2019年新加坡競技體操公開賽，台灣選手表現優異，共獲8金9銀7銅，其中以青少年男子組黃彥章獲全能、鞍馬與單槓金牌、跳馬銀牌、吊環銅牌，成績最為亮眼。

新加坡體操聯合會1日起在碧山體育館（BishanStadium）舉行3天的競技體操賽事，共有台灣、新加坡、泰國、越南等9國隊伍參賽。

擔任領隊的中華民國體操協會副理事長陳銘堯說，這次新加坡競技體操公開賽台灣共有17名選手參賽，均為年輕一代的競技體操好手，共獲8金9銀7銅，成績相當優異。

他說，這次台灣有不少選手是首次代表國家出賽，透過這次比賽汲取重要的國際賽事經驗，也希望台灣選手再接再厲，能分別在10日到15日、18日到22日於蒙古舉行的第一屆亞洲盃青少年競技體操錦標賽與第一屆亞洲盃成人競技體操錦標賽中有更好表現。

經過連續3天比賽，選手們成績優異。在團體成績部分，成年男子組與成年女子組皆獲得團體冠軍，青少年女子組獲團體亞軍，青少年男子組獲團體季軍。

個人賽事部分，成年女子組黃慧玫獲全能金牌、跳馬銀牌、平衡木銅牌、地板銅牌，青少年女子組鄭永閑獲全能、跳馬、地板銅牌。

成年男子組林冠儀獲吊環金牌、全能銀牌、跳馬銅牌，黃克強獲地板及吊環兩面銀牌，洪仕東獲全能銅牌、蕭佑然獲鞍馬銅牌，周登朋獲跳馬金牌、雙槓銀牌。

青少年男子組黃彥章獲全能、鞍馬與單槓均奪金牌，跳馬則獲銀牌、吊環銅牌，吳至恩獲地板銀牌、康智凱雙槓奪銅牌。

另外，其他參賽的選手也分別在各項目分獲第4名到第8名不等。

這次賽事歷時3天，由1日的男子6個單項與女子4個單項成績，分別產出團體與個人全能成績、以及分別在2日、3日進行的男子6個單項、女子4個單項賽事前8名決賽名單。

2日傍晚進行男子地板、鞍馬、吊環，以及女子跳馬與高低槓的個人單項賽事決賽，3日下午進行男子跳馬、雙槓、單槓，以及女子平衡木與地板決賽。

「男子全能」是指個人地板、鞍馬、吊環、跳馬、高雙槓與單槓等6個單項成績總合。「女子全能」則指個人跳馬、高低槓、平衡木與地板等4個單項成績總合。

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