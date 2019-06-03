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歐冠盃╱超性感模特兒穿高衩泳裝 衝入球場搶風頭

2019-06-03 20:30香港01 夏洛特

利物浦歐聯決賽對熱刺，一名女球迷衝入球場令賽事一度暫停。 路透
利物浦歐聯決賽對熱刺，一名女球迷衝入球場令賽事一度暫停。 路透
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利物浦在歐聯決賽兩球淨勝熱刺，相信球迷全程都看得非常緊張，但期間一名女球迷竟興奮得衝入球場，令賽事一度暫停。該名金髮美女身材惹火，身上更只穿上高衩泳衣及白波鞋，不少觀眾及網民極速將她起底，原來她是俄羅斯模特兒金喜（Kinsey Wolanski），為了幫YouTuber男友維塔利（Vitaly Zdorovetskiy）宣傳其成立的「限制級」成人網，於是採取這極端手段盡搶風頭。

比賽開場不到1分鐘，利物浦就憑沙拿主射12碼取得領先。惟之後令觀眾再度起哄的時刻，並非球員攻門防守的技術，而是在20分鐘左右，一個大膽女球迷衝進了球場，更跑到中圈內，令球員都目瞪口呆，比賽一度要中斷。

女球迷穿得非常暴露，黑色連身高衩泳衣上印有白色字，從後一看更可見到她的美臀，擾攘一輪後女子最終由保安人員驅逐離場。不少觀眾及網民都光速將這名不速之客起底，原來她是22歲俄羅斯女模金喜，她於Instagram有逾137萬名粉絲，而男友則是以限制級惡作劇出名的YouTuber維塔利，其頻道有近996萬名用戶訂閱，金喜之所以衝入場，就是為了幫男友的網頁宣傳。

原來這對情侶已不是第一次衝入球場，維塔利於2014年世界盃德國大戰阿根廷時，衝入球場宣傳，更嘗試親吻德國後衛賀維迪斯（Benedikt Howedes）。他之後被罰禁止參加大型運動賽事，不過今次明顯由女友接棒，維塔利眼見女友得逞，於是在Twitter高呼：「我急不及待要娶你！」還附上戒指的emoji。

利物浦歐聯決賽對熱刺，一名女球迷衝入球場令賽事一度暫停。 路透
利物浦歐聯決賽對熱刺，一名女球迷衝入球場令賽事一度暫停。 路透
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文章授權轉載自《香港01》

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