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台菲攜手辦理 APEC體育政策網絡會議圓滿落幕

2019-06-03 17:30聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

2019 APEC國際運動賽會與地方經濟發展研討會今天在馬尼拉圓滿落幕。圖／體育...
2019 APEC國際運動賽會與地方經濟發展研討會今天在馬尼拉圓滿落幕。圖／體育署提供
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體育署與菲律賓體育委員會（Philippine Sports Commission）合作辦理「2019 APEC國際運動賽會與地方經濟發展研討會」，邀請9個APEC會員體、15名產官學代表齊聚菲律賓馬尼拉，共同關注舉辦國際運動賽會對地方經濟發展帶來的影響。

體育署在2016年倡議成立「APEC運動政策網絡」 ，每年舉辦2場國際會議並發行3期體育電子報，為APEC經濟體之運動產官學搭建政策交換及資訊共享的平台，獲各經濟體高度肯定與重視，體育署署長高俊雄說：「今天這場會議是ASPN第3次於海外辦理，感謝菲律賓體育委員會及各ASPN成員的支持。」

隨著2019東南亞運動會的來臨，本次活動除了解菲律賓當局的規畫措施，亦有來自日本、泰國、馬來西亞、印尼、新加坡、越南及我國的7名資深官員，共同參與「運動政策對話」場次，探討各經濟體如何藉由舉辦國際運動賽會帶動及活化地方經濟發展。

此外，會議特別邀請來自Sportcal Events市場研究主管Krzysztof Kropielnicki，以「體育賽事影響力評估」為題進行專題演講。

下午場次國立交通大學產業加速器暨專利開發策略中心主任黃經堯、澳洲昆士蘭大學ilab加速器經理Joan Norton，以及菲律賓QBO創新中心總監Rene Meily等資深創業育成專家學者，分享台灣、澳洲及菲律賓的運動創新經驗，配合2019 年APEC主題「連結眾人，共築未來」搭上數位經濟的熱潮，關注運動創新領域的脈動。

ASPN成員將於明天拜會菲律賓體育委員會、2019東南亞運動會組織委員會及菲律賓國家訓練中心，並參與聖多默大學與台北教育大學的合球交流友誼賽，本次活動相關成果將透過108年8月發行的第8期APEC體育電子報，發送予國內外專家學者，期藉資訊分享延續亞太地區對體育議題的重視。

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