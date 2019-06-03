柯文哲要申辦亞運 吳經國：要排除之前失敗原因

2019-06-03 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



國際奧會委員吳經國發表新書。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook

我國籍國際奧會委員、昔日也曾擔任國際拳擊總會主席的吳經國，今天出席自己的新書發表會時被問到，日前台北市市長柯文哲曾說要申辦2030年亞運一事，對此吳經國表示，過去台灣也曾多次申請但未成功，必須要改善申辦失敗的缺失才有可能成功。

今天吳經國出席《叱吒風雲—吳經國拳力出擊》新書發表會，書中談到自己擔任國際拳總主席十餘年的心路歷程，書中還透露自己為了改革，還曾收到死亡威脅信，不過他始終認為，保護運動員的權益是最重要的，因此自己在從事國際運動事務幾十年的時間，都要為運動員積極發聲。

吳經國從1988年擔任國際奧會委員至今已逾30年，對於國際體育事務十分熟悉，對於日前柯文哲曾表示要爭取申辦2030年亞運一事，吳經國認為，若是程序、過程符合的話，要申請是可以的，但過去台灣兩度申辦都以失敗收場；台北市曾想申辦1998年亞運、高雄市曾想申辦2002年亞運。

吳經國認為，必須要知道申辦失敗的原因在哪，改善缺失、將申辦失敗的原因排除，「這不是三言兩語用說的就能成功，必須要有實際作為，必須要經由詳細評估分析，還有很多準備工作要做。」

而對於近日國際拳總遭到國際奧會（IOC）停權一事，吳經國相信最終會循正軌做出最好的解答，被問到是否會再參與國際拳總事務，過去曾任國際拳總主席十餘年的吳經國給予否定答案，他說：「現在沒有考慮回去。」