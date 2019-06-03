LPGA／南韓新秀美國公開賽奪冠 透露取怪名原因

2019-06-03 17:56 台灣醒報 台北報導



南韓23歲新秀六號抱走生涯首座大滿貫等級冠軍。 美聯社 分享 facebook

LPGA高爾夫球美國女子公開賽最終輪發生大逆轉，奪冠熱門中國女將劉鈺和法籍好手波蒂兒不約而同都爆桿，被南韓23歲新秀六號抱走生涯首座大滿貫等級冠軍。綜觀六號的奪冠路程，她表現出不同於年紀的沈穩，前三輪穩穩卡在領先群，終輪扛住壓力打出優秀成績：低於標準桿7桿的70桿，最終總計以278桿，低於標準桿6桿的明顯優勢封后。

南韓新秀逆轉封王

根據《ESPN》報導，女子高球大滿貫級賽事之一的美國公開賽於3日揭開最終輪序幕，開打前的奪冠大熱門是2位同樣出身於杜克名門的好手：中國女將劉鈺與法籍女將波蒂兒，然而，這2人不約而同在終輪「炸掉」，分別打出前三洞雙柏忌（高於標準桿2桿）與三個柏忌，最終都繳出爆炸的75桿，讓出冠軍寶座。

反觀南韓新秀六號，前三輪表現並非奪冠大熱，但最終輪在第16與18洞都吃到柏忌（高於標準桿1桿）時，扛住壓力、打出精采的總計70桿，低於標準桿7桿，總桿數僅278桿、領先群雌，完成大逆轉而奪冠。

奪冠好手的名字很特別

《高爾夫球世界報》報導，六號賽後表示，能在首度打LPGA高強度的巡迴賽就奪下好成績很意外，23歲的她拿到生涯最具份量的大滿貫賽事等級頭銜與100萬美元獎金後，表示將吃大餐、好好犒賞自己，因為本來的目標還只立到前五名，從沒想到會一舉奪冠。

對於名字為何會是六號，其實她本名是李政恩（音譯），只是南韓女子高球界有太多的李政恩，常常被搞錯，而五號（本次也有參戰的前輩李政恩）就曾說過，很多人都把自己和新秀李政恩搞混，六號才會很快把自己的參賽姓氏改成LEE6。

此外，我國女將錢珮芸和徐薇淩也都殺進決賽輪，但雙雙表現都平平，徐薇淩以總桿數289並列第39名，錢珮芸則是以290桿並列第50名。

【更多精采內容，詳見 】