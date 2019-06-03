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法網／史詩5小時惡鬥 瓦文卡睽違2年重返8強

2019-06-03 08:19聯合報 記者林宋以情╱即時報導

一年前世界排名掉到263名，三度大賽冠軍瑞士名將瓦文卡（Stan Wawrinka），法網男單16強歷經史詩般5盤大戰，以5小時又9分鐘，7：6 (8：6)、5：7、6：4、3：6、8：6擊敗大會第六種子20歲西西帕斯（ Stefanos Tsitsipas），繼2017年法網後重返大賽8強之列，將與同胞費德勒（Roger Federer）爭四強門票。

曾經高居世界第三，瓦文卡2017年法網挺進決賽，但隨後遭逢生涯最嚴重傷勢，8月左膝動刀，甚至一度懷疑自己能否回到最佳狀態，也曾萌生退休念頭。擊敗新星西西帕斯一刻，也宣告這位2015年法網冠軍回來了。

「我從未在此地感受過這種氛圍」，瓦文卡一度哽咽，賽後感謝球迷不離不棄，即便5小時大戰，但球迷仍沒有離開，不斷為兩人表現喝采，「這就是我繼續打球的原因，我每天不斷練習，就為了贏下這種經典戰役。」

瓦文卡前役才打下生涯第500勝，生涯首度與西西帕斯交手，兩人無論在一發得分率和致勝球都平分秋色，瓦文卡唯獨破發把握率優於對手，並在關鍵時刻轟出Ace球、全場16記，包括決勝盤開賽連兩記Ace球化解破發危機。

決勝盤雙方互保發球局，第14局瓦文卡逼出賽末點，最終轟出一記壓在線上的反拍切球，經主審判定後確定壓線贏下比賽。

瓦文卡談到最後一擊，「當我擊出後有看到球壓在線上，當時心中只能期盼主審肯定。我有一秒鐘懷疑了，但我看到主審的反應同意球在界內。這是太不可思議的大戰，見證到一公分就能改變贏家。」

西西帕斯賽後顯得步履蹣跚，「我疲憊不堪，一生從未有過這樣的經歷。我很失望，距離我上一次輸球落淚已經有段時間了，這感覺太強烈很難調適，但我會從中學習。」

法網Roger FedererStan Wawrinka

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