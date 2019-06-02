臺灣舞蹈節大滿貫積分賽 林立、朱莉亞亞洲成人A標準摘金

2019-06-02 23:33 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 王樹衡 ／即時報導



林立（右）／朱莉亞。 中華舞協提供 分享 facebook

由中華民國體育運動舞蹈總會（以下簡稱中華舞總）舉辦之運動舞蹈國際盛事「2019 WDSF & Swarovski臺灣舞蹈節大滿貫積分賽」，2日我國標準舞好手林立／朱莉亞雖以些微之差未能擠進大滿貫半準決賽，但仍在亞洲成人A組公開標準舞跳出金牌。亞洲23歲以下青年組標準舞錦標賽，林廷駿／陳怡安則摘下銅牌。

今年才在亞洲盃摘下標準舞銅牌的林立／朱莉亞，雖然世界大滿貫標準舞以些微之差，未能擠進半準決賽的24人名單，相當可惜，但已是地主選手最佳表現。亞洲成人A組，他與朱莉亞展現默契絕佳的曼妙舞姿在5個項目均獲第一，輕鬆擊敗其他亞洲籍選手笑納金牌。

林立賽後表示，對於自己在大滿貫的表現，他認為還可以更好。去年因為當兵，不但未能參與大滿貫盛會，世界排名也從原本的逼近百名滑落到第163。今年他終於有機會在自家場地挑戰大滿貫，他表示，沒有想到今年標準舞世界排名前12強來了11 對，競爭強度還遠勝拉丁舞。為了前進世界百強目標，林立現在就是追著比賽跑，四處征戰，希望讓世界排名重回設定的軌道。

亞洲23歲以下青年組標準舞錦標賽，我國選手有林廷駿／陳怡安、戴士峻／葉奕萱闖進決賽，最終林廷駿／陳怡安不敵香港、中國舞者，林陳配以銅牌作收，戴士峻／葉奕萱獲第五名。

大滿貫好手順道熱身 俄羅斯攔胡U21標準金銀牌

21歲以下青年A組公開標準舞，今年挑戰度超高，除了中港澳之外，還來了兩對俄羅斯籍年輕好手踢館，最終俄羅斯Vladislav Kozhevnikov／Eleonora Metelitsa、Ilya Gasanov／Liudmila Raevskaya包辦金、銀牌，中國王兆明／蔡夢婷獲銅牌，我國選手以林廷駿／陳怡安第四名最佳。

以往只有亞洲選手參賽的21歲以下青年A組公開標準舞，今年殺出了金髮碧眼的歐洲選手，讓全場眼睛一亮。攔走金牌的18歲Vladislav Kozhevniko／14歲Eleonora Metelitsa是首次來台，他們主要目標是大滿貫積分賽，參加U21是為大賽暖身，另一方面也是一種新的體驗，他們覺得亞洲選手水準不差，頗有上進心。

兩人的舞齡都超過十年，搭擋兩年，關係像兄妹，他們對台北的印象極好，Eleonora Metelitsa表示，只要明年大滿貫還有台北站比賽他們一定會再來。

戴士峻朝十項全能邁進

才搭配一年半，戴士峻／葉奕萱在此次賽會21歲以下青年A組以及青年A組的拉丁舞摘下雙銅。被視為國內運動舞蹈後起之秀，戴士峻有志成為十項全能的舞者，過去他在標準舞比較擅長，現在則是拉丁表現已經超越標準，7月在日本高崎的「亞洲運動舞蹈大會」，戴士峻／葉奕萱是中華隊唯一參與運動舞蹈十項的選手，他希望屆時能跳出好結果。

目前18歲即將進入台北市立大學就讀的戴士峻，去年與年僅15歲的舞伴葉奕萱在台北公開賽拿下亞洲單項錦標賽青年組鬥牛舞金牌、森巴銀牌，寫下國際大賽的個人最佳成績。今年向上挑戰參加亞洲23歲以下(U23)青年組標準舞錦標賽，他表示，大家實力都很強，不會去想能否奪牌，只有認真的跳出該有的水準才是最重要的。

他不諱言，U23的水準比青年A組要強，有感受到一些壓力，不過，老師曾告訴他「做自己所愛，不要在意名次，否則無法發揮實力」。他謹記在心，並期望跳出好成績。

生長在舞蹈世家，戴士峻四歲就開始跳舞，舞齡超過十年，去年參加過大滿貫比賽，真正見識到頂尖舞者的舞技，也讓他重新自我審視了一番，今年他決定不再參加大滿貫，改參加自己比較有把握的項目，包括U21拉丁與標準舞、U23標準舞、青年A組拉丁與標準等五項比賽。