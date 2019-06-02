足球／迷你足球聯賽澎湖站 縣長為小球員加油打氣

2019-06-02 19:41 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



迷你足球聯賽的離島首站來到澎湖，縣長賴峰偉與多名議員親臨現場為參賽的小球員加油打氣，勉勵他們多踏出戶外享受踢足球的樂趣，且對於迷你足球協會推廣的氣墊式人工草皮足球場感到很新鮮，希望能長期在澎湖持續推廣成為當地學童新的課外活動選項。

這次計畫是由體育署指導，中華迷你足球協會、動健科技主辦，以「22縣市 全國主場」的理念推動，號召來自22縣市重要的在地足球推動者一起參與本次計畫，是台灣第一次規模最大，預期隊伍數最多的賽事推廣。

主辦單位也是本次計畫主持人張武業教練表示，「要發展台灣的足球，要從基層扎根做起，讓更多的孩子參與足球，才會有廣大的支持者，足球職業與產業發展才會有機會。」

根據澎湖縣足委會總幹事王平坤表示，澎湖縣算是足球沙漠，因2002年世界盃足球賽帶動的熱潮，澎湖才開始正式接觸足球，目前主推成人級8人制還有國小的7人制及樂樂足球，但是在這次跟迷你足球協會配合之後，這二天家長及帶隊教練的老師們反應極佳，希望往後都能推行五人制兒童足球聯賽。