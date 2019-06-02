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足球╱內馬爾遭控性侵！ 父喊冤「他被設局」

2019-06-02 16:30世界日報 體育新聞組╱綜合報導

內馬爾遭指控醉後性侵，父喊冤「他被設局」。 歐新社
內馬爾遭指控醉後性侵，父喊冤「他被設局」。 歐新社
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根據巴西警方的一份文件，巴西球星內馬爾Neymar）被指控上個月在巴黎性侵一名女子。與此同時，內馬爾的父親聲稱他的兒子是被對方設局。

據ESPN報導，這名身分不明的女子上個月15日晚間，在當地一間旅館遇襲，該名女子17日向巴西聖保羅警方報案。該名女子告訴警方，她和內馬爾在Instagram上互傳訊息後，兩人相約在法國見面，一名叫蓋洛（Gallo）的代表幫她買了去巴黎的機票，並幫她預定飯店房間。

該名女子表示內馬爾抵達飯店時「明顯喝醉」，她向警方描述兩人身體有互相接觸，不過內馬爾突然使用暴力侵犯，不顧該名女子的意願對她性侵。

該份報告並說，這名女子2天後離開巴黎，她沒有在事發當地提出申訴的原因是因為她受到太大驚嚇，該名女子回巴西後有去體檢，檢查結果將列入調查。

內馬爾的父親、同時也是經紀人的老內馬爾（Neymar Sr.）在巴西電視台上為兒子辯護，老內馬爾說：「這是一個艱難的時刻，如果輿論未獲釐清，如果我們無法立即公布真相，事情會像滾雪球一般。如果我們需要拿出對話紀錄的話，我們一定會做。」

內馬爾目前人在巴西，和國家隊一同備戰下周的美洲盃（Copa America）。

內馬爾Neymar美洲盃
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