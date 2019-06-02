歐冠盃／利物浦稱霸 埃及梅西走過肩傷圓兒時夢

2019-06-02 10:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



去年此時肩傷冠軍夢碎，利物浦球星「埃及梅西」薩拉赫，今日終於一償奪冠滋味。 美聯社 分享 facebook

去年此時肩傷冠軍夢碎，利物浦球星「埃及梅西」薩拉赫（Mohamed Salah），今日終於一償奪冠滋味，開賽1分48秒踢罰球破網，幫助球隊2：0擊敗托登罕熱刺，捧回隊史第六冠，賽後更激動坦言，這是一生難得的經驗，能夠實現7歲幼時美夢。

去年歐冠盃堪稱薩拉赫最心碎球季，他歐冠決賽開賽31分鐘就在爭球時被拉莫斯（Sergio Ramos）拉倒，導致左肩受傷含淚退場，薩拉赫賽前接受訪問坦言，那是他人生中最沮喪的一刻，即便事隔多日回憶仍難掩激動。

「我擁有這麼棒的球季，突然間一切成為黑白。你永遠不知道人生中有多少次機會闖進歐冠決賽。」肩傷也讓薩拉赫俄羅斯世界盃表現大受影響，埃及小組賽早早打包，但薩拉赫不願被失敗擊倒，「哭泣沒有任何意義，我必須繼續闖進決賽。」

今天比賽開踢不久，西索科（Moussa Sissoko）就手球犯規，利物浦隊由薩拉赫操刀，點球破網，下半場第87分鐘，前鋒歐瑞基（Divock Origi）射門破網，終場2：0擊敗熱刺，薩拉赫成為史上第五位在歐冠決賽進球的非洲球員，同時開賽1分48秒破網也是歐冠決賽史上第二快，僅次2005年AC米蘭馬爾蒂尼（Paolo Maldini）的50秒。

薩拉赫賽後欣喜萬分，「非常開心，我沒辦法形容此刻的感覺，對足球員而言這是一生難得的經驗，能夠拿下冠軍是我7、8歲時的夢想，感覺太美妙了，我很引以為傲。」

主帥克洛普（Jurgen Klopp）直呼鬆了一口氣，「我擁有很多銀牌，如今能夠有一面金盃感覺很棒。通常我賽後坐在這裡都在解釋我們表現優異卻輸球的原因，不用這麼做感覺很好。」