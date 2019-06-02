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足球／內馬爾陷桃色醜聞 遭巴西女子指控強暴

2019-06-02 11:11中央社 里約熱內盧1日綜合外電報導

足球巨星內馬爾陷入桃色醜聞。 美聯社
足球巨星內馬爾陷入桃色醜聞。 美聯社
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根據路透社看到的聖保羅警方報告，一名女子指控，她在法國巴黎一間高檔旅館遭喝醉了的巴西足球明星內馬爾Neymar）性侵。

內馬爾近來諸事不順，上個月剛被摘掉國家代表隊隊長頭銜，且屢屢傳出紀律問題，重挫他國際形象。

內馬爾經紀人未立即回覆路透社記者置評的要求。率先披露這條新聞的環球（Globo）網站則說，內馬爾其中一名經紀人婉拒回應，還在等待指控細節。

內馬爾父親老內馬爾（Neymar Sr.）告訴當地電視台：「如果不趕緊澄清輿論，如果不趕快告知真相，這件事會如滾雪球般愈滾愈大。如果我們得公開內馬爾與那女孩間的WhatsApps對話，我們會照辦，因為這件事顯然是圈套。」

根據警方報告，這名姓名未公開的女子告訴聖保羅警方，她在社群媒體Instagram認識內馬爾，是內馬爾建議倆人在巴黎碰面，也就是他所屬球隊巴黎聖傑曼隊（Paris St Germain）所在地。

據女方提供警方的陳述，她收到內馬爾助理寄來的機票，並於5月15日住進當地一間高級旅館。

女方向警方供稱，內馬爾當晚來到旅館，「明顯喝醉」，倆人談天、愛撫，「然而，內馬爾突然暴躁起來，並透過暴力在違背受害人意願下從事性行為」。

根據警方報告，女方2天後返回巴西，離開法國時並未向當地警方報案，因為她「情緒太過激動，害怕在另一個國家通報實情」。

內馬爾目前人在巴西準備這個月開踢的美洲盃。巴西足球協會上個月底摘掉內馬爾國家代表隊隊長頭銜，將此重責託付給他巴黎聖傑曼隊隊友艾維斯（DaniAlves）。

巴黎聖傑曼隊5月初在法國盃決賽敗給勒恩隊（Rennes）後，內馬爾因出手毆打球迷而遭法足當局禁賽3場，此外還傳出他在更衣室與隊友爆發衝突。

內馬爾保羅Neymar
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