針對3有線電視業者指控 ELEVEN SPORTS發聲明抗議

2019-06-02 00:35 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



由於頻道版權費用談不攏，全台約有12萬有線電視用戶從今天起看不到ELEVEN SPORTS，而大豐、台灣數位寬頻及新高雄有線電視股份有限公司等三家有線電視業者發出聲明指出遭選擇性針對，ELEVEN SPORTS也在晚間發出聲明，對三家有線電視業者的不實指控表達嚴正抗議，且保留法律追訴權。

大豐、台灣數位寬頻及新高雄有線電視發出聲明表示遭到ELEVEN SPORTS選擇性針對，自行於6月1日零時中止Eleven Sports1頻道訊號事件，損害消費者權益及大豐等公司商譽至鉅。

且大豐等公司在聲明稿中表示，於2017年起上架ELEVEN SPORTS 1，並按時支付權利金，以鼓勵新進頻道業者與有線電視平台共存共榮，對此ELEVEN SPORTS在聲明稿中表示並未於2017年收取任何來自大豐、台灣數位寬頻以及新高雄三家有線電視業者的頻道版權費，並在聲明稿中列出與有線電視業者的溝通時程。

根據ELEVEN SPORTS的聲明稿中指出，雙方經過多次協商、展延授權後仍無法達成共識，於2019年5月21日由代理商 (千諾國際股份有限公司) 發文提醒未達共識之業者，該頻道授權僅提供至5月31日。

ELEVEN SPORTS在聲明中寫道，「本公司於2019年與代理商已盡最大能力與各系統業者協商，且清楚告知若雙方未能達成共識，頻道授權期限即將終止，本公司絕無大豐等三家業者之指控，自行針對特定系統台中段訊號，或是對新北市及高雄市用戶有差別待遇。

大豐等三家業者輕忽本公司之多次溝通為實情，本公司多次發文表達立場並延長授權數次，我們為了捍衛收視戶的權益不到最後一刻不願放棄。本公司對於大豐等三家業者發出的指控深表遺憾，事實為業者從未與本公司或代理商有過積極善意之協商。

本公司再次強調，服務收視戶為ELEVEN SPORTS成立之宗旨，因此絕不會輕言犧牲收視戶之權益。請大家切勿相信和傳播不實聲明，同時也懇請大家支持有線電視系統應該提供ELEVEN SPORTS合理公平的商業談判機制，讓新進頻道有永續經營的機會。」