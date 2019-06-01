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運動舞蹈／世界大滿貫積分賽登場 林詠鉦莊雅晴U21、U23拉丁1金1銀

2019-06-01 22:27聯合新聞網 記者王樹衡/即時報導

由中華民國體育運動舞蹈總會（以下簡稱中華舞總）舉辦之運動舞蹈國際盛事「2019 WDSF & Swarovski臺灣舞蹈節大滿貫積分賽」，1日在台北體育館熱鬧開跳，這次世界大滿貫賽事得Swarovski冠名贊助，而且報名超乎預期大爆棚，世界排名12強幾乎到位，頂尖高手狂飆舞技，讓現場觀眾大呼過癮。此次賽會新增亞洲23歲以下青年組錦標賽(ADSF Asian Under 23 Youth Championships)，我國選手林詠鉦／莊雅晴在首日拉丁舞表現出色，U23摘下銀牌，21歲以下青年A組公開拉丁則順利奪金。另一組地主好手林傳恩／黃姝嘒則在U23拉丁獲第四名。

林詠鉦先前都是與堂姐林沛臻搭配，但是在林沛臻前往北京體育大學讀書後，今年賽事都改與莊雅晴的全新組合出擊。林莊配雖在默契上還有待磨合，不過1日在亞洲23歲以下青年組錦標賽拉丁舞仍然跳出佳績，雖然不敵林沛臻的北京同學姜鵬／原智敏屈居第二，林詠鉦賽後表示，應該發揮的部分都有做到，對此成績感到滿意。林詠鉦認為，與莊雅晴的默契培養，只能靠更多練習時間來解決，其他部分則是要在體能、肌力上再提升。21歲以下青年A組公開拉丁，林詠鉦去年與林沛臻摘下金牌，今年和莊雅晴搭檔依然無人能敵蟬聯王座。

過去U23的賽事雖可見於其他國家的公開賽，但取得以亞洲正式錦標賽來舉辦，中華舞總又開先例。林詠鉦表示，首屆的亞洲U23錦標賽能在台灣舉行非常難得，台灣許多選手卡在21歲到成人之間，U23的比賽正好能解決他們的困境，U23選手素質都相當高，比賽難度大，是很好的挑戰。林詠鉦過去曾3度踢館日本公開賽U23拉丁舞，摘下1金1銀。

大滿貫積分賽加拿大籍譚永森 準決賽唯一東方面孔

世界大滿貫積分賽競爭激烈，所有的亞洲籍好手陸續在準決賽前就敗下陣來，加拿大籍選手譚永森（Winson Tam）搭配來自俄羅斯的舞伴Anastasia Novikova是唯一晉級準決賽的東方面孔。

加拿大籍華裔選手譚永森與舞伴Anastasia Novikova是第二度來台參加大滿貫積分賽，能夠跳進準決賽感到滿意。他不諱言，要拿到前三名非常困難，因為歐洲選手實在太強，不過，晉級準決賽的選手就數他們這一對最年輕，所以他還是很開心，他表示，不管如何就是盡情的跳，盡量的跳出自己最好的成績。

現年24歲的譚永森7歲就從香港移民到加拿大，也開啟了他的舞蹈生涯，大半時間都待在歐洲斯洛維尼亞習舞的他，每年僅回加拿大參加兩次大賽，與俄羅斯裔23歲舞伴搭擋有7年之久，目前拉丁舞世界排名第15；標準舞世界排名第23，戰績稱霸加拿大。

曾經拿過21歲以下十項世界冠軍、拉丁舞第二名、標準舞第三名，他期望自己今年大滿貫五站都能跳出好成績，闖進年底在上海舉行的大滿貫總決賽。

今年的「2019 WDSF & Swarovski臺灣舞蹈節大滿貫積分賽」除了比賽精彩，還首次邀請到國際頂尖世界舞蹈梳化造型工作室（Studio Anastasia Eremeeva）進行難得的經驗分享，也讓選手們可以體驗世界頂尖御用造型師的精湛手藝。2日才有比賽的澳門12歲小選手覃心寧與媽媽還沒進場看比賽，就以機會難得立馬先讓大師指點，試做造型。覃媽媽說，心寧第一次來台參加大賽，主要是拓展視野，增加國際比賽經驗。對於選手而言，不只舞功要好，服裝造型也要爭奇鬥艷，每個環節都有機會替自己加分。

加拿大體育俄羅斯北京上海
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