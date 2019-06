深圳桌賽／鄭怡靜、林昀儒逆轉勝 收混雙第二冠

老將鄭怡靜與林昀儒搭檔獲混雙冠軍。 擷圖自ITTF WORLD推特 分享 facebook 我國女單好手鄭怡靜今天在深圳登場的中國大陸桌球賽,面臨一日兩戰,先在女單賽無緣四強,接著在混雙冠軍賽攜手林昀儒出征,面對香港黃鎮廷/杜凱琴上演逆轉勝,以10:12、11:6、11:1、11:5強勢過關,笑納兩人合拍的第二冠。

鄭怡靜和18歲的「桌球神童」林昀儒是從今年開始搭配,合作第二戰就在三月阿曼桌球公開賽打下搭檔首冠,歷經布達佩斯世桌賽洗禮,默契磨合。

鄭林組合在八強賽先以直落三擊敗大陸許昕/陳夢,到了四強賽再以13:11、6比11、11比8、4比11、11比8力克日本組合丹羽孝希/伊藤美誠,挺進決賽。

鄭怡靜/林昀儒今在決賽迎戰2015、2017年世桌賽混雙銅牌的黃鎮廷/杜凱琹,香港組合開賽攻勢凌厲,鄭怡靜/林昀儒首局讓出,不過次局起找回節奏,以6:2開端,並把握第一個局點順利拿下。

扳平戰局的台灣組合手感正順,第三局一口氣連下10分,11:1拿下第三局率先聽牌,第四局鄭怡靜/林昀儒打出7:3領先,局末穩住陣腳,11:5笑納勝利,同時進帳兩人搭檔第二座冠軍。

