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深圳桌賽／鄭怡靜、林昀儒逆轉勝 收混雙第二冠

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深圳桌賽／鄭怡靜、林昀儒逆轉勝 收混雙第二冠

2019-06-01 14:50聯合報 記者林宋以情╱即時報導

老將鄭怡靜與林昀儒搭檔獲混雙冠軍。 擷圖自ITTF WORLD推特
老將鄭怡靜與林昀儒搭檔獲混雙冠軍。 擷圖自ITTF WORLD推特
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我國女單好手鄭怡靜今天在深圳登場的中國大陸桌球賽，面臨一日兩戰，先在女單賽無緣四強，接著在混雙冠軍賽攜手林昀儒出征，面對香港黃鎮廷／杜凱琴上演逆轉勝，以10：12、11：6、11：1、11：5強勢過關，笑納兩人合拍的第二冠。

鄭怡靜和18歲的「桌球神童」林昀儒是從今年開始搭配，合作第二戰就在三月阿曼桌球公開賽打下搭檔首冠，歷經布達佩斯世桌賽洗禮，默契磨合。

鄭林組合在八強賽先以直落三擊敗大陸許昕／陳夢，到了四強賽再以13：11、6比11、11比8、4比11、11比8力克日本組合丹羽孝希／伊藤美誠，挺進決賽。

鄭怡靜／林昀儒今在決賽迎戰2015、2017年世桌賽混雙銅牌的黃鎮廷／杜凱琹，香港組合開賽攻勢凌厲，鄭怡靜／林昀儒首局讓出，不過次局起找回節奏，以6：2開端，並把握第一個局點順利拿下。

扳平戰局的台灣組合手感正順，第三局一口氣連下10分，11：1拿下第三局率先聽牌，第四局鄭怡靜／林昀儒打出7：3領先，局末穩住陣腳，11：5笑納勝利，同時進帳兩人搭檔第二座冠軍。

鄭怡靜桌球黃鎮
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