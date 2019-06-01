LPGA／美國女子公開賽雷雨攪局 錢珮芸66桿台將最佳

2019-06-01 14:44 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



總獎金提高到550萬美元的美國女子公開賽，第二輪比賽因為雷雨關係，中斷將近兩個小時，導致有45名球員未能完賽，不過這次我國參賽的3名女將中，首輪排名百名外的錢珮芸揮別不如意，在第二輪火力全開狂抓5隻小鳥，沒有吞下任何柏忌，無失誤完美繳出66（-5）桿，排名大幅提升。

美國高爾夫協會（USGA）在賽前宣布，今年美國女子公開賽賽事總獎金比去年的500萬美元再增加50萬美元，冠軍獎金則從90萬美元提高到100萬美元，這次我國有3名球員參賽，除了錢珮芸外，還有劉嬿及剛在LPGA純絲錦標賽拿下第5名的徐薇淩。

3名台將在首輪比賽的表現均不理想，徐薇淩繳出72（+1）桿、排名並列第43是台將最佳，錢珮芸繳出爆桿的75（+4）桿、排名並列第101，劉嬿成績則是不理想的77（+6）桿、排名並列第125。

來到次輪的錢珮芸狀況回穩，抓下5隻小鳥、無柏忌的完美演出以66（-5）桿繳卡，徐薇淩則是小鳥、柏忌各3，以平標準桿的71桿作收；但賽事受到雷雨影響，導致多名球員尚未完賽，明天進入第三輪比賽之前，尚未完賽的球員要先打完第二輪賽事，只有排名前60的球員能夠晉級第三輪。