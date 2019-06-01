田徑／日體大測驗賽 曹純玉、謝千鶴、李奇儒力拚佳績

2019-06-01 09:03 運動筆記 轉身



李奇儒首度赴日挑戰五千 曹純玉謝千鶴可望再寫最佳

第 271 回日體大長距離競技會將於本週末兩天（6/1、6/2）登場，本次賽事有五位國內中長跑好手飛至日本出賽，再度於日本體育大學健志台陸上競技場的測驗賽中，挑戰個人成績，當中選手包括國內女子全馬紀錄保持人曹純玉與女子半馬紀錄保持人謝千鶴即都將出賽，兩人近年都積極挑戰各個項目賽事，屢創佳績，本次將目標再度放到 5000m ，期盼週六雙姝在東洋女將的激勵之下，能雙雙寫下個人紀錄，並衝擊許玉芳高懸近十年的紀錄。

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上週台灣田徑公開賽，曹純玉已第四度在國內賽事的 5000m 跑出 16 分鐘。（圖片來源：徐拔）

男子部分還有「最速古人」陳囿任與丁政豪，兩人皆有出戰日體大測驗賽的經驗，另外還有一位「新生」李奇儒，本次首度前往日體大測驗賽挑戰 5000m，上週他已於台灣國際田徑公開賽兩項目中跑出亮眼表現，令許多現場觀賽的觀眾留下印象深刻，對於這次赴日體大比賽，他輕鬆表示是「先去探路」，先不給自己預設目標，語帶保留，但依舊讓人期待他的表現。

上週台灣田徑公開賽男子五千項目，李奇儒在 5000m 上演末段逆轉秀，讓現場觀驚呼連連。（圖片來源：卡斯）

資料來源：臺灣長跑競技網社團延伸閱讀：【台灣公開賽】李奇儒五千激戰到最後 一秒之差收金牌【台灣公開賽】何盡平李奇儒無懸念封冠 男子400接力破全國

田徑夏季排名賽七月登場 一場八強定輸贏

今年田徑協會特別推出相當特殊的兩場賽事，即〈全國夏季排名賽〉與〈全國冬季排名賽〉，由田徑協會統一邀請選手出賽，項目有限，各組至多八位選手能出賽，讓國內菁英選手多一場賽事可參與，而兩場賽事分別會依上下半年幾場賽事的成績為準，再由田徑協會主動發出邀請選手參賽（每位選手僅可參加一項），接力則以學校為單位邀請，近日前特別公布選手，扣除出國移訓或出戰世大運的好手，能受邀在名單中的選手都是一時之選，當中包括陳奎儒、陳傑與向俊賢等人，而夏季賽訂於 7/1 ，比賽地點就在臺北田徑場。

組別包含國中、高中與公開組，僅納入一般田徑賽不到一半的項目，另外賽事前三名會頒發獎金以茲鼓勵，激勵選手。（圖片來源：中華田徑協會）

七月又能在國內賽事見到陳傑等田徑好手的英姿。（圖片來源：徐拔）

資料來源：競賽規程、賽程表、各組別排名公告

台灣公開賽藥檢風波 協會選手各執說詞

上週台灣國際田徑公開賽落幕後，田徑協會以官方臉書頁面發出貼文，內容指出本次賽事期間有一名中距離選手在賽後收到藥檢通知後，並未於第一時間接受藥檢，並讓藥檢人員步行等候他收操，據《運動禁藥採樣程序與方法作業要點》運動員在被藥檢通知員通知後，應於一小時內抵達運動禁藥管制站接受檢測，田協表示「通常除了主辦單位要求的賽後記者會或頒獎典禮才會允許延遲，若需要收操也應該於熱身場進行」，並以此規範對當天該運動員當天的行為提出質疑與警告，也在貼文最後向全國田徑運動員宣導與呼籲，關於運動禁藥管制檢測，需更加嚴謹與審慎。

而該名選手隨後也於社群媒體上隔空回應，認為田協貼文恐違反藥檢保密原則，並提出相關條文的說明進行反駁，並描述當時的情形，雙方持不同看法與意見，而事件本身並未構成懲處標準，因此也沒有後續討論，但藉此次事件，也讓田徑選手以及田徑愛好者注意到藥檢規範與重要性。

一般在賽事結束後，除了獲獎選手需進行藥檢外，主辦單位也會對其他選手進行抽檢，此為頒獎示意圖。（圖片來源：轉身）

資料來源：田協 FB 專頁

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