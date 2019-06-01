親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
法網
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

大量土石崩落衝進住家 老人睡夢中驚醒差點逃不出

運動筆記跑者必讀! 提升跑步經濟能力的策略 (Strategies to improve Running Economy)矛盾
健行筆記 五岳王冕：玉山之巔走跳羚羊Trip Antelope 【加羅湖】
NBA賽事懶人包 (5月31日)賽事精華- 暴龍 vs. 勇士 (5月31日)

田徑／日體大測驗賽 曹純玉、謝千鶴、李奇儒力拚佳績

2019-06-01 09:03運動筆記 轉身

李奇儒首度赴日挑戰五千 曹純玉謝千鶴可望再寫最佳

第 271 回日體大長距離競技會將於本週末兩天（6/1、6/2）登場，本次賽事有五位國內中長跑好手飛至日本出賽，再度於日本體育大學健志台陸上競技場的測驗賽中，挑戰個人成績，當中選手包括國內女子全馬紀錄保持人曹純玉與女子半馬紀錄保持人謝千鶴即都將出賽，兩人近年都積極挑戰各個項目賽事，屢創佳績，本次將目標再度放到 5000m ，期盼週六雙姝在東洋女將的激勵之下，能雙雙寫下個人紀錄，並衝擊許玉芳高懸近十年的紀錄。

分享

上週台灣田徑公開賽，曹純玉已第四度在國內賽事的 5000m 跑出 16 分鐘。（圖片來源：徐拔）

男子部分還有「最速古人」陳囿任與丁政豪，兩人皆有出戰日體大測驗賽的經驗，另外還有一位「新生」李奇儒，本次首度前往日體大測驗賽挑戰 5000m，上週他已於台灣國際田徑公開賽兩項目中跑出亮眼表現，令許多現場觀賽的觀眾留下印象深刻，對於這次赴日體大比賽，他輕鬆表示是「先去探路」，先不給自己預設目標，語帶保留，但依舊讓人期待他的表現。

上週台灣田徑公開賽男子五千項目，李奇儒在 5000m 上演末段逆轉秀，讓現場觀驚呼連連。（圖片來源：卡斯）

資料來源：臺灣長跑競技網社團延伸閱讀：【台灣公開賽】李奇儒五千激戰到最後 一秒之差收金牌【台灣公開賽】何盡平李奇儒無懸念封冠 男子400接力破全國

田徑夏季排名賽七月登場 一場八強定輸贏

今年田徑協會特別推出相當特殊的兩場賽事，即〈全國夏季排名賽〉與〈全國冬季排名賽〉，由田徑協會統一邀請選手出賽，項目有限，各組至多八位選手能出賽，讓國內菁英選手多一場賽事可參與，而兩場賽事分別會依上下半年幾場賽事的成績為準，再由田徑協會主動發出邀請選手參賽（每位選手僅可參加一項），接力則以學校為單位邀請，近日前特別公布選手，扣除出國移訓或出戰世大運的好手，能受邀在名單中的選手都是一時之選，當中包括陳奎儒、陳傑與向俊賢等人，而夏季賽訂於 7/1 ，比賽地點就在臺北田徑場。

組別包含國中、高中與公開組，僅納入一般田徑賽不到一半的項目，另外賽事前三名會頒發獎金以茲鼓勵，激勵選手。（圖片來源：中華田徑協會）

七月又能在國內賽事見到陳傑等田徑好手的英姿。（圖片來源：徐拔）

資料來源：競賽規程賽程表各組別排名公告

台灣公開賽藥檢風波 協會選手各執說詞

上週台灣國際田徑公開賽落幕後，田徑協會以官方臉書頁面發出貼文，內容指出本次賽事期間有一名中距離選手在賽後收到藥檢通知後，並未於第一時間接受藥檢，並讓藥檢人員步行等候他收操，據《運動禁藥採樣程序與方法作業要點》運動員在被藥檢通知員通知後，應於一小時內抵達運動禁藥管制站接受檢測，田協表示「通常除了主辦單位要求的賽後記者會或頒獎典禮才會允許延遲，若需要收操也應該於熱身場進行」，並以此規範對當天該運動員當天的行為提出質疑與警告，也在貼文最後向全國田徑運動員宣導與呼籲，關於運動禁藥管制檢測，需更加嚴謹與審慎。

而該名選手隨後也於社群媒體上隔空回應，認為田協貼文恐違反藥檢保密原則，並提出相關條文的說明進行反駁，並描述當時的情形，雙方持不同看法與意見，而事件本身並未構成懲處標準，因此也沒有後續討論，但藉此次事件，也讓田徑選手以及田徑愛好者注意到藥檢規範與重要性。

一般在賽事結束後，除了獲獎選手需進行藥檢外，主辦單位也會對其他選手進行抽檢，此為頒獎示意圖。（圖片來源：轉身）

資料來源：田協 FB 專頁

*更多國內田徑，盡在運動筆記*

田徑許玉芳
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

高球／下半年國家隊選拔 呂孫儀、楊亞賓成新面孔

2019-05-31 23:26

高球／台灣業餘錦標賽 呂孫儀最終輪上演大逆轉奪冠

2019-05-31 22:27

桌球／林昀儒、鄭怡靜搭檔 挺進中國公開賽混雙決賽

2019-05-31 19:25

高球／台灣業餘錦標賽 城市科大呂孫儀逆轉封王

2019-05-31 16:54

健走／希望基金會環島行 歷時2年半將落幕

2019-05-31 12:24

高球／台灣業餘錦標賽R3 彭雄揮平生涯最低桿躍居第三

2019-05-30 19:28

LPGA／美國公開賽 徐薇淩挑戰史上最高百萬獎金

2019-05-30 18:44

PGA／史尼德82冠紀錄 老虎伍茲本周拚追平

2019-05-30 18:44

運動舞蹈／亞洲唯一一站 世界大滿貫本周末紅館舉行

2019-05-30 17:53

體操／教練董恆毅遽逝 台坂國小暫停練習

2019-05-30 14:20
看更多

熱門文章

NBA／老經驗勇士柯瑞34分 首戰仍不敵菜鳥暴龍

2019-05-31 11:46

NBA／輸球又傷伊古達拉 柯爾：防守有夠糟

2019-05-31 12:39

NBA／隊史首場冠軍賽就贏球 暴龍成史上第四隊

2019-05-31 12:28

NBA／系列賽首戰踢到鐵板 柯瑞：不是世界末日

2019-05-31 15:36

NBA／總冠軍賽初登板大爆發 席亞康比肩喬丹

2019-05-31 12:27

日職／復出以來首扛3棒 王柏融敲1安火腿5連勝

2019-05-31 20:10

NBA／賽後與德瑞克有小衝突？ 格林：講幾句話而已

2019-05-31 15:12

NBA／多倫多迎接決賽首戰 暴龍舊將齊聚一堂

2019-05-31 14:25

NBA／總冠軍賽三分球累積破百 柯瑞史上第一人

2019-05-31 15:15

NBA／8年苦練熬出頭 暴龍席亞康為亡父圓夢

2019-05-31 15:09

NBA／席亞康手感發燙 勇士總教練：他哪都能投

2019-05-31 16:15

NBA／球迷凌晨飯店外放煙火 勇士球員回應沒聽到

2019-05-31 10:30

NBA／爭睹暴龍拚戰總冠軍賽 多倫多全城沸騰

2019-05-31 09:58

NBA／勇士系列賽首戰吞敗 柯爾執教時代第2次

2019-05-31 13:00

NBA／未談論續約 暴龍總裁：雷納德正專注總冠軍賽

2019-05-31 17:53

NBA／傳不滿延長合約獎金 丹東尼終止與火箭談判

2019-05-31 09:30

NBA／加入鵜鶘有譜 狀元熱門威廉森與經紀簽約

2019-05-31 09:53

日職／19歲大物投手拒MLB選秀 加入軟銀走不同的路

2019-05-31 11:20

中職／樂天巨人鎖定 索沙離隊倒數計時？

2019-05-31 10:13

籃球／本打算在達欣退休 田壘：願望已無法實現

2019-05-31 17:05

中職／挖角回韓職仍不明 索沙：享受在富邦打球

2019-05-31 17:55

2019NBA總冠軍賽 賽程與賽況

2019-05-31 12:10

日職／宋家豪16次中繼成功 持續逼近洋聯排頭

2019-05-31 20:25

法網／逆轉拍落前球后 大坂直美：我像個挑戰者

2019-05-31 11:02

法網／費德勒創大滿貫賽400戰紀錄 挺進法網16強

2019-06-01 00:23

法網／次盤0：3落後演逆轉秀 謝淑薇組合晉16強

2019-06-01 00:08

MLB／柳賢振5月神勇無敗 暫居全聯盟防禦率王

2019-05-31 17:06

MLB／年輕洋基有看頭 紅襪教頭：連我媽都愛看

2019-06-01 08:09

法網／錦織圭經5盤馬拉松大戰 擊敗勁敵挺進法網16強

2019-06-01 04:02

MLB／大谷休兵無緣戰菊池 天使教頭：對不起日本球迷

2019-05-31 09:31

中職／悍將明拚登頂 陳連宏：選手都很拚

2019-05-31 22:55

籃球／璞園富邦裕隆仍未表態 職籃還湊不齊4隊

2019-05-31 17:42

MLB／按摩受傷遭戲稱家暴 柯瑞亞自貼影片澄清

2019-06-01 06:42

NBA／席亞康奇兵 暴龍率先開胡

2019-06-01 00:01

籃球／誰能奪NBA總冠軍？田壘、陳盈駿都看好暴龍

2019-05-31 18:15

法網／納達爾擊退高芬 晉級第4輪

2019-06-01 03:58

版權授權費談不攏 約18萬戶將無法收看ELEVEN SPORTS

2019-05-31 17:29

日職／王柏融4打數1安 連5場出賽均上壘

2019-05-31 20:19

日職／陳冠宇後援1局無失分 防禦率再降至0.87

2019-05-31 20:53

MLB／簽下哈波「人進來」 費城人票房逆勢成長

2019-06-01 08:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top