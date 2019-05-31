高球／下半年國家隊選拔 呂孫儀、楊亞賓成新面孔

2019-05-31 23:26 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



與2019年台灣業餘高爾夫錦標賽一起舉行的108年下半年國家隊第二期選拔，最終共選出男、女各六名國手，呂孫儀及廖煥鈞在第二期選拔不但擠進國家隊窄門，且名列前四金榜。上半年以最後一名吊車尾入選國手的國立體大洪昭鑫，則以狀元之姿重新歸隊。

城市科大呂孫儀在第一期選拔排名第13，但僅落後第6名4桿，雖與國手擦身，但呂孫儀在第二期選拔中每一輪雖都有進展，然而第7輪結束，僅以508桿排名第6，領先第7名的王文暘1桿，但他最終輪打出全場最低的66桿，總計574桿躍居第四，成為男子國家隊唯一的新面孔。第一期選拔排名第9的台中東山高中廖煥鈞也以573桿衝到第二，和呂孫儀雙雙取得赴美移地訓練資格。

依據國家隊選拔辦法，國手選拔經兩期八輪比賽後，將各取男、女總成績前4名共8人，於7月初赴美移訓，並於7、8月間在美國以賽代訓。中華高協理事長王政松表示，如果連繫順利，將接受老虎伍茲前教練布奇哈蒙的指導。

從國手選拔賽第一輪領先到第八輪的新科狀元洪昭鑫表示，接受國家隊教練團隊Dream Golf的指點後，技術獲得提升，信心也跟著起來，是進步的主因，同時也感謝彭涵妮心理老師的指導，讓他的情緒獲更有效的管控，才能締造佳績。