親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
法網
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

川普出席美空軍官校畢典 主持人唱名台灣、學員揮舞我國旗

運動筆記跑者必讀! 提升跑步經濟能力的策略 (Strategies to improve Running Economy)矛盾
健行筆記 五岳王冕：玉山之巔走跳羚羊Trip Antelope 【加羅湖】
NBA賽事精華- 暴龍 vs. 勇士 (5月31日)今日五大好球 (5月31日)

高球／下半年國家隊選拔 呂孫儀、楊亞賓成新面孔

2019-05-31 23:26聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

與2019年台灣業餘高爾夫錦標賽一起舉行的108年下半年國家隊第二期選拔，最終共選出男、女各六名國手，呂孫儀及廖煥鈞在第二期選拔不但擠進國家隊窄門，且名列前四金榜。上半年以最後一名吊車尾入選國手的國立體大洪昭鑫，則以狀元之姿重新歸隊。

城市科大呂孫儀在第一期選拔排名第13，但僅落後第6名4桿，雖與國手擦身，但呂孫儀在第二期選拔中每一輪雖都有進展，然而第7輪結束，僅以508桿排名第6，領先第7名的王文暘1桿，但他最終輪打出全場最低的66桿，總計574桿躍居第四，成為男子國家隊唯一的新面孔。第一期選拔排名第9的台中東山高中廖煥鈞也以573桿衝到第二，和呂孫儀雙雙取得赴美移地訓練資格。

依據國家隊選拔辦法，國手選拔經兩期八輪比賽後，將各取男、女總成績前4名共8人，於7月初赴美移訓，並於7、8月間在美國以賽代訓。中華高協理事長王政松表示，如果連繫順利，將接受老虎伍茲前教練布奇哈蒙的指導。

從國手選拔賽第一輪領先到第八輪的新科狀元洪昭鑫表示，接受國家隊教練團隊Dream Golf的指點後，技術獲得提升，信心也跟著起來，是進步的主因，同時也感謝彭涵妮心理老師的指導，讓他的情緒獲更有效的管控，才能締造佳績。

最終男子國家隊名單有：洪昭鑫、呂孫儀、廖煥鈞、王文暘、謝霆葳及劉永華。女子國家隊名單為：安禾佑、楊斐茜、邱譓芠、黃亭瑄、楊亞賓、吳純葳，其中楊斐茜與楊亞賓為姊妹檔。

呂孫儀入選中華高球國家男子隊。圖／中華高球協會提供
呂孫儀入選中華高球國家男子隊。圖／中華高球協會提供
分享

高爾夫伍茲老虎
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

高球／台灣業餘錦標賽 呂孫儀最終輪上演大逆轉奪冠

2019-05-31 22:27

桌球／林昀儒、鄭怡靜搭檔 挺進中國公開賽混雙決賽

2019-05-31 19:25

高球／台灣業餘錦標賽 城市科大呂孫儀逆轉封王

2019-05-31 16:54

健走／希望基金會環島行 歷時2年半將落幕

2019-05-31 12:24

高球／台灣業餘錦標賽R3 彭雄揮平生涯最低桿躍居第三

2019-05-30 19:28

LPGA／美國公開賽 徐薇淩挑戰史上最高百萬獎金

2019-05-30 18:44

PGA／史尼德82冠紀錄 老虎伍茲本周拚追平

2019-05-30 18:44

運動舞蹈／亞洲唯一一站 世界大滿貫本周末紅館舉行

2019-05-30 17:53

體操／教練董恆毅遽逝 台坂國小暫停練習

2019-05-30 14:20
看更多

熱門文章

NBA總冠軍G1／席亞康32分一路爆打勇士 暴龍118:109奪歷史首勝

2019-05-31 11:35

NBA／老經驗勇士柯瑞34分 首戰仍不敵菜鳥暴龍

2019-05-31 11:46

NBA／輸球又傷伊古達拉 柯爾：防守有夠糟

2019-05-31 12:39

NBA／隊史首場冠軍賽就贏球 暴龍成史上第四隊

2019-05-31 12:28

NBA／總冠軍賽初登板大爆發 席亞康比肩喬丹

2019-05-31 12:27

NBA／系列賽首戰踢到鐵板 柯瑞：不是世界末日

2019-05-31 15:36

日職／復出以來首扛3棒 王柏融敲1安火腿5連勝

2019-05-31 20:10

NBA／賽後與德瑞克有小衝突？ 格林：講幾句話而已

2019-05-31 15:12

NBA／多倫多迎接決賽首戰 暴龍舊將齊聚一堂

2019-05-31 14:25

NBA／最好的選擇！ 林書豪推薦杜蘭特去紐約

2019-05-30 17:19

去年全聯盟最爛投手 靠三大轉變躍居前10強投

2019-05-31 07:00

NBA／總冠軍賽三分球累積破百 柯瑞史上第一人

2019-05-31 15:15

NBA／8年苦練熬出頭 暴龍席亞康為亡父圓夢

2019-05-31 15:09

NBA／席亞康手感發燙 勇士總教練：他哪都能投

2019-05-31 16:15

挑戰勇士霸業 雷納德能帶暴龍衝多遠？

2019-05-31 07:00

NBA／球迷凌晨飯店外放煙火 勇士球員回應沒聽到

2019-05-31 10:30

NBA／爭睹暴龍拚戰總冠軍賽 多倫多全城沸騰

2019-05-31 09:58

NBA／勇士系列賽首戰吞敗 柯爾執教時代第2次

2019-05-31 13:00

NBA／傳不滿延長合約獎金 丹東尼終止與火箭談判

2019-05-31 09:30

MLB／滿壘登板挨二壘安 陳偉殷後援沒踩住剎車

2019-05-31 07:56

NBA／未談論續約 暴龍總裁：雷納德正專注總冠軍賽

2019-05-31 17:53

NBA／加入鵜鶘有譜 狀元熱門威廉森與經紀簽約

2019-05-31 09:53

日職／19歲大物投手拒MLB選秀 加入軟銀走不同的路

2019-05-31 11:20

NBA／中鋒卡珍斯可上場 勇士總冠軍賽第一戰大利多

2019-05-31 03:54

中職／樂天巨人鎖定 索沙離隊倒數計時？

2019-05-31 10:13

MLB／界外球傷小球迷太心碎 小熊籲增設護網

2019-05-31 07:55

中職／挖角回韓職仍不明 索沙：享受在富邦打球

2019-05-31 17:55

籃球／本打算在達欣退休 田壘：願望已無法實現

2019-05-31 17:05

NBA／總冠軍賽今開戰 勇士客場拚開胡

2019-05-31 00:40

2019NBA總冠軍賽 賽程與賽況

2019-05-31 12:10

12強賽／洪一中掌兵符 蔗總、鑼總都配合

2019-05-31 00:37

中職／滿貫砲助悍將擒獅 林威廷英雄淚

2019-05-31 00:56

法網／逆轉拍落前球后 大坂直美：我像個挑戰者

2019-05-31 11:02

日職／宋家豪16次中繼成功 持續逼近洋聯排頭

2019-05-31 20:25

MLB／柳賢振5月神勇無敗 暫居全聯盟防禦率王

2019-05-31 17:06

MLB／大谷休兵無緣戰菊池 天使教頭：對不起日本球迷

2019-05-31 09:31

MLB／中繼無失分 王維中被大谷揮安

2019-05-31 00:58

法網／再度打滿三盤 謝淑薇女單第二輪落敗

2019-05-31 00:43

籃球／璞園富邦裕隆仍未表態 職籃還湊不齊4隊

2019-05-31 17:42

版權授權費談不攏 約18萬戶將無法收看ELEVEN SPORTS

2019-05-31 17:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top