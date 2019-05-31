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高球／台灣業餘錦標賽 呂孫儀最終輪上演大逆轉奪冠

2019-05-31 22:27聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

2019年台灣業餘高爾夫錦標賽今天在南投南峰球場落幕，台北城市科大呂孫儀在落後6桿的絕境下完美超車，贏得桂冠，並入選108年下半年國家隊員、赴美培訓資格，及2019野村盃亞太業餘高球隊際錦標賽參賽資格。

呂孫儀共抓6鳥、沒有柏忌的完美表現，締造單日最低的66桿，四輪合計276（-12）桿，以1桿之差險勝台中東山高中廖煥鈞登上王座，也是我國選手連續三屆在台灣業餘高爾夫錦標賽男子組奪冠，廖煥鈞以277（-11）桿居次。

前三輪打完呂孫儀暫列第7，與領先的泰國「金童」范才相差6桿，最終輪呂孫儀前2洞連續抓鳥，為他的瘋狂大追擊拉開序幕，第11洞演出博蒂後一度與廖煥鈞、彭雄、范才及澳洲的Flynn形成領先集團，並列第一。

第12及13洞彭雄一鼓作氣、連續獵鳥，單獨領先2桿，奪冠形勢看似大好，但此後卻「近關情怯」，不但與博蒂絕緣，且在第17洞吞下雙柏忌，痛失寶座，最終以279桿名列第5。呂孫儀最後5洞成功逆襲，擒獲3鳥，完成絕地反擊。

呂孫儀表示，上周打完夏季賽後，積極進行重量訓練備戰，尤其加強核心肌群和下半身肌肉，肌力大幅增強，續航力跟著提升，應是成績出色的原因。

女子組則由南韓女將的李藝媛和徐宇貞分居冠、亞軍，兩人在前兩輪便為南韓贏得女團桂冠，最終輪採保守打法，均擊出71桿，保住優勢。李藝媛273（-15）桿輕鬆封后，並取得明年我國女子高球公開賽參賽資格。

就讀美國塔爾薩（University of TULSA）大學的曾彩晴最終輪69桿，以282（-6）桿從並列第5躍至季軍，為我國戰績最佳女將；前三輪並列第3的大溪高中安禾佑74桿，283桿第5。

明年2020年是台灣業餘高球錦標賽30周年，將擴大舉辦，邀請國際業餘高手來台競技，女子冠軍除可參加隔年台灣女子公開賽參賽權外，也可角逐當年韓國女子公開賽。

呂孫儀出發前落後6桿，最終輪上演逆轉秀奪冠。圖／中華高球協會提供
呂孫儀出發前落後6桿，最終輪上演逆轉秀奪冠。圖／中華高球協會提供
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