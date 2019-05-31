新南向運動接軌 真理大學與大馬國體育教師互惠學習

2019-05-31 22:22 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



為了推廣教育部新南向政策與提升國內高等教育的國際觀，真理大學遠赴馬來西亞邀請當地獨立中學體育教師來台參加體育項目研習班，進行體育交流。

這次來台的18位傑出大馬獨中體育教師由馬來西亞7個州推舉，研習活動為期8天，活動內容包含運動項目推廣、運動發展相關議題討論與參訪淡水國民運動中心，今天18位體育教師除了參觀真理大學校園內的古蹟外，下午與該校運動管理學系的師生進行意見交流。

此次的體育交流活動研習課程內容包含柔樂球、網球、武術等運動經驗分享，同時帶領雙方以運動休閒產業及健康體適能規畫等運動相關進行議題討論，最後將帶領18位馬來西亞體育教師實地走訪淡水國民運動中心，了解台灣運動休閒設施與馬國之間的差異。

主辦單位也進一步介紹柔樂球，希望能將柔樂球推廣至馬來西亞的社區內，達到全民運動健康的目標。