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ELEVEN SPORTS恐斷訊 NCC要系統業者提補償方案

2019-05-31 22:18中央社 台北31日電

運動頻道ELEVEN SPORTS與部分有線電視系統業者因授權爭議未達共識，6月1日起斷訊，NCC今天緊急成立應變小組，要求業者應正視消費者權益，立即提出補償方案。

大豐有線、台灣數位寬頻及新高雄等3家有線電視公司與ELEVEN SPORTS授權爭議事件，NCC於5月22、23、30日邀請雙方派員協商，不過都沒有結果。

NCC今天啟動應變小組，邀請所屬經營區的地方政府、公平會、行政院消保處等各部會共同協商，要求大豐等3家系統經營業者提出具體補償方案與妥適客服因應作為。

NCC平台事業管理處代理處長蔡國棟表示，不希望商業協商侵害消費者權益，NCC也在密切關注是否6月1日零時起會真的斷訊，大豐等系統業者雖有申請頻道變更，但對於消費者保護部分不盡完善，很可能因法定程序不完備面臨裁罰。

依有線廣播電視法第29條規定，系統經營者基本頻道變更時，應向主管機關申請許可；同法第53條系統經營者有損害訂戶權益情事，主管機關得令系統經營者限期改正或其他必要的措施命令。系統經營者若違反，主管機關得依第63條裁罰或必要處置。

NCC晚間發布新聞稿指出，有線電視系統與頻道事業雙方應重視公眾視聽權益，在恪遵相關規定下，積極建立機制進行洽談，不應恣意罔顧消費者權益，不思積極完成商業協商。由於兩造未完成授權協商，大豐等3家有線電視公司於可預期終止授權6月1日期限下，未積極預為因應斷訊善後處理，導致產生Eleven體育一台斷訊情事，明顯罔顧訂戶權益。

蔡國棟表示，處罰不是重點，還是希望業者以和為貴，把消費者權益擺第一。

授權費爭議不斷，去年5月民視與台灣寬頻（TBC）的授權費爭議未果，TBC所屬南桃園、北視、信和、吉元、群健等5家系統台對民視新聞台斷訊，後來又復播，當時NCC也對雙方做出裁處。

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