高球／台灣業餘錦標賽 城市科大呂孫儀逆轉封王

2019-05-31 16:54 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 王樹衡 ／即時報導



中華民國高爾夫協會理事長王政松(左)頒發男子組冠軍獎盃給台灣選手呂孫儀。 中華高協提供 分享 facebook 2019年台灣業餘高爾夫錦標賽是台灣第一次網絡直播的業餘高爾夫球賽事 ，堪稱我國業餘高球賽事劃時代的創舉，展現了中華民國高爾夫協會理事長王政松扎根基層、改革賽制、與國際接軌的雄心。而我國男子選手呂孫儀在落後6桿的劣勢下，靠最後一輪66桿的優異演出，逆轉封王， 也意寓反敗為勝的圓滿大結局。

比賽於5月28至31日在南投南峰球場舉行，由於中華高協秘書處籌辦賽事極其用心規劃，關注每一個細節，選手在良好的比賽氛圍下，也打出業餘生涯的高峰，為賽事增光生色。韓國女將李藝媛在第二輪飆出破南投南峰球場紀錄的64桿，便與賽事諸多拉抬規格的創舉相互輝映、相得益彰。

包括果嶺旗位的量尺丈量 、出發站各種飲料水果的供應，台灣業餘高爾夫錦標賽都以職業規格為標準，而南峰球場自楊崇志總經理以下全力支援配合，也是賽事得以順利成功進行的重要原因。

2019台灣業餘高球錦標賽共有12個國家，超過110人參賽，在同時同地也進行了108年下半年國家隊第二期選拔賽，兩大賽事結合，競爭強度及賽事規模，都是國內業餘高爾夫賽事之最，而兩項比賽元素相互交融激盪，更牽動人心，可看性及懸疑性大增，如餘音繞樑，令人回味。 就讀台北城市科大的我國選手呂孫儀， 雖然前三輪落後6桿，但第四輪締造單日最低的66桿，總和276桿(-12〉逆轉封王， 過程起伏轉折， 充滿戲劇性，也是我國選手連續三屆在這項比賽稱王。泰國選手范才與隊友諾帕拉共獲男子團體冠軍;打破球場紀錄的韓國女將女將李藝媛則在女子組封后，並與隊友徐宇貞捧走女團金盃。我國男選手劉永華、洪昭鑫，女將安禾佑、吳純葳分別在男團、女團榮獲亞軍。

根據中華高協的規劃， 今年台灣業餘錦標賽女子冠軍可獲明年台灣女子公開賽參賽資格，戰績最佳的我國男子選手亦獲徵召參加2019年11月在香港舉行的野村盃 亞太業餘高球隊際錦標賽。

我國選手在國外高手的激勵下，獲得相當多的啟發與經驗，對他們未來的高球生涯都有很大的幫助。 給中華高協規劃賽事的用心也表示肯定。

王政松表示，明年2020年將是台灣業餘高球錦標賽30週年慶，將邀請國際業餘高手來台競技，擴大舉辦，添加紅利，女子冠軍除可參加隔年台灣女子公開賽參賽權外，也可角逐當年韓國女子公開賽，希望這些紅利能帶動國內基層，及業餘高球更蓬勃的風氣。