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法網／連兩戰上演逆轉秀 大坂直美晉女單32強

2019-05-30 20:19聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

面對最不熟悉的紅土賽場，日本「世界球后」大坂直美連兩場比賽都在先丟一盤的情況下上演逆轉秀，今天女單次輪面對白俄羅斯前球后雅莎蘭卡（Victoria Azarenka），歷經2小時50分鐘的三盤大戰，以4：6、7：5、6：3挺進32強，追平個人法網最佳成績。

連在美網、澳網捧起大滿貫女單金盃的大坂直美，過去在法網女單最佳成績是在2016、18年的32強，2017年時更只是「一輪遊」，今年面對曾在2012年成為球后的雅莎蘭卡，過去雙姝生涯兩度交手，各取得1勝的成績。

今天雙姝第三度隔網交手，首盤大坂直美一開賽就連丟兩個發球局，陷入0：4落後局面，雖然她在1：5時連趕3局，但仍讓雅莎蘭卡拿下盤末發球局，以4：6讓出首盤。

次盤大坂直美在第在第5局又率先遭到破發，不過她在第8局成功破回發球局，追成4：4平手，又在關鍵第12局第4個盤末點機會二度突破雅莎蘭卡的發球局，以7：5扳回一城。

挾著這股氣勢，大坂直美在決勝盤連保帶破取得5：1的領先，下一局大坂直美雖錯過一個賽末點機會，遭雅莎蘭卡連趕2局，仍在第2個賽末點機會成功兌現，連兩場比賽都成功上演逆轉秀，連兩年闖進法網女單32強。

大坂直美法網
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