高球／台灣業餘錦標賽R3 彭雄揮平生涯最低桿躍居第三

2019-05-30 19:28 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



彭雄。圖／中華高球協會提供（鍾豐榮攝影） 分享 facebook

台灣業餘好手彭雄今天在台灣業餘高球錦標賽第三輪，繳出單日最低桿的66（-6）桿，以三輪總桿數207（-9）桿躍居第三，躋身男子組奪冠行列，將與兩名泰國選手爭奪2019年台灣業餘高球錦標賽男子組王座。

彭雄本次比賽狀況有如倒吃甘蔗，從首日的73桿、次輪的68桿到第三輪的66桿，也讓他排名也從次輪結束的第14猛進至第3，落後領先的泰國選手3桿，最終輪仍有望爭冠。

今天彭雄共抓7隻小鳥、吞1柏忌，揮出平個人最佳的66桿，對於在家鄉追平個人紀錄彭雄相當興奮，他認為短切和推桿表現正常，是成績提升的主因，「 我曾就讀彰化北斗國中，也參加過中華高協月、季賽，曾獲A B組季賽冠軍各一次，國中畢業後，到美國念高中和大學，高中成績並不出色，到了大學短切和推桿學到很多。」

第二輪排名第二的現役國家隊員廖煥鈞，今天73（+1）桿，以208（-8）桿退居第4， 落後領先者4桿，仍有奪冠機會。衛冕男子組的劉永華三輪總桿數210（-6）桿，與城市科大呂孫儀並列第7，連覇難度大增。

安禾佑。圖／中華高球協會提供 分享 facebook

女子組部分，兩名南韓女將李藝媛和徐宇貞，第三輪續踩油門飆桿，都打出女子組單日最低的67（-5）桿，分別以202（-14）及208（-8）桿暫居女子組第一、二名。我國女將以大溪高中安禾佑和葉家儒的71（-1）桿最佳，安禾佑三輪209（-7）桿 與泰國選手娜塔莉塔暫列第三。