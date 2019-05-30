LPGA／美國公開賽 徐薇淩挑戰史上最高百萬獎金

2019-05-30 18:44 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



我國高球女將徐薇淩。 歐新社 分享 facebook

美國女子公開賽台灣時間今天晚上7點點燃戰火，美國高爾夫協會（USGA）昨天才公布提高賽事總獎金到550萬美元，冠軍可獨得100萬美元（約台幣3千萬元），創下LPGA賽事新紀錄，包括我國好手徐薇淩、錢珮芸和劉嬿都有機會挑戰史上最高的7位數獎金。

美國女子公開賽向來是LPGA獎金最豐厚的大賽，USGA本周又宣布，今年賽事總獎金比去年的500萬美元再多增加50萬，冠軍獎金則從90萬美元晉升到百萬美元。

USGA另外也宣布，美國公開賽總獎金從去年的1200萬美元增加到1250萬美元，USGA資深常務董事波登漢默（John Bodenhamer）表示，獎金提高是鼓勵球員追求大賽冠軍的動力。

不過美國女子公開賽獎金雖提高，冠軍得主首度可獲得7位數獎金，和男子賽事的獎金數仍有很大落差，光是去年摘下美國公開賽冠軍的凱普卡（Brooks Koepka），個人就獨得216萬美元，拿下亞軍的英國好手弗利特伍德（Tommy Fleetwood）獲得129萬6千美元，也遠超過今年美國女子公開賽冠軍獎金。

我國女將今年共有3人角逐美國女子公開賽金盃，劉嬿最早亮相、今天晚上9點12分出發，錢珮芸淩晨1點51分開球，剛在LPGA純絲錦標賽拿下第5名的徐薇淩則是排在壓軸組出發，台灣時間明天凌晨2點57分展開賽程。