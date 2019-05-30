親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
法網
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑
運動筆記何信言老師的跑步小細節6-賽前吃麵包與米飯的差別要成功必來成功鎮跑馬拉松
健行筆記2019/05/25 奇萊主山單攻淡蘭古道——貂山古道及燦光寮古道
NBAAlonzo Mourning生涯好球精華Alonzo Mourning生涯十大好球

運動舞蹈／亞洲唯一一站 世界大滿貫本周末紅館舉行

2019-05-30 17:53聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

2019年WDSF台灣舞蹈節世界大滿貫積分賽本周末在紅館舉行。記者毛琬婷／攝影
2019年WDSF台灣舞蹈節世界大滿貫積分賽本周末在紅館舉行。記者毛琬婷／攝影
分享

世界大滿貫積分賽第二站的「2019年WDSF台灣舞蹈節世界大滿貫積分賽」將在本周六、日將在台北體育館盛大舉行，共吸引近40個國家，近300隊伍、600組次報名參賽，來自世界各地近1200名選手齊聚台北，標準舞方面世界前12強幾乎到位，我國也派出林立、林廷駿及陳怡安等菁英選手參賽，希望能把更多獎牌留在台灣。

世界大滿貫積分賽共有五站，台灣是繼三月羅馬尼亞後的第二站，也是亞洲唯一的一站，這次在台北舉行也吸引各國好手前來「尬舞」，在標準舞方面世界排名前12的來了11對、拉丁舞世界排名前12則來了9對，我國也派出好手迎戰。

目前當紅的WDSF世界前四名選手，立陶宛籍世界標準舞冠軍選手Evaldas Sodeika & Ieva Zukauskaite、義大利籍世界標準舞第二名選手Galuppo Francesco & Debora Pacini ; 俄羅斯籍世界拉丁舞冠軍選手Armen Tsaturyan & Svetlana Gudyno、德國籍世界拉丁舞第二名選手Marius-Andrei Balan & Khrystyna Moshenska皆已報名參賽，比賽將在6月1、2日在紅館一樓舉行。

羅斯
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

LPGA／美國公開賽 徐薇淩挑戰史上最高百萬獎金

2019-05-30 18:44

高球／台灣業餘錦標賽R3 彭雄揮平生涯最低桿躍居第三

2019-05-30 19:28

PGA／史尼德82冠紀錄 老虎伍茲本周拚追平

2019-05-30 18:44

體操／教練董恆毅遽逝 台坂國小暫停練習

2019-05-30 14:20

前進東奧／文姿云當迷妹 鄭兆村好害羞

2019-05-30 00:18

挑戰世界第二高峰 我國好手6月出發

2019-05-29 21:05

高球／力抗韓流 地主業餘高球賽緊追龍頭

2019-05-29 20:45

高球／業餘錦標賽服務升級 外國選手喊讚

2019-05-29 20:32

高球╱努力五年 伍茲重返世界前五

2019-05-29 19:32

歐冠盃╱拚決賽出場 凱恩喊話主帥：我準備好了

2019-05-29 19:31

羽球／一睹「韓國男神」李龍大場上英姿 把握婕斯盃索票

2019-05-29 19:25

東奧／鄭兆村、文姿云聯手代言 PK瑜珈過招

2019-05-29 16:13

台灣青年6月挑戰攻頂K2峰 要寫登山史新紀錄

2019-05-29 16:05

高球／台灣業餘錦標賽首輪 黃郁評67桿女子組第一

2019-05-28 22:33

高球／CEO撒兩百萬 當伍茲一日桿弟

2019-05-28 21:36
看更多

熱門文章

NBA／未入選年度最佳陣容 湯普森：我很介意

2019-05-30 10:16

MLB／界外球直擊4歲球迷 小熊外野手當場爆淚

2019-05-30 10:25

NBA／列入首戰出賽名單 卡珍斯：竭盡所能

2019-05-30 09:20

NBA／只留哈登重建？ 火箭恐掀換人潮

2019-05-30 11:37

MLB／王維中被大谷敲安 連兩天後援無失分

2019-05-30 06:54

勇士逆風飛翔更強 暴龍1400萬分之1的贏球方法

2019-05-30 07:00

日職／王柏融終止連3戰安 陳冠宇化解滿壘危機

2019-05-29 20:50

NBA／敬佩柯瑞熱愛比賽 林書豪透露小故事

2019-05-30 15:23

NBA／柯瑞談林書豪 最欣賞他堅持不懈

2019-05-30 15:51

NBA／指傷影響表現 暴龍羅瑞：失去傳球手感

2019-05-30 09:52

大聯盟最強創意公司 光芒窮則變、變則贏！

2019-05-30 07:00

MLB／紐約媒體爆料 洋基可望下周簽凱柯

2019-05-30 08:20

NBA／火箭有意釋出卡佩拉 傳獨行俠感興趣

2019-05-30 16:46

NBA／與鵜鶘副總裁會談 傳AD賣我立場不動搖

2019-05-30 12:13

MLB／一登板就搞定 李維拉賣車也當「終結者」

2019-05-30 07:59

NBA／不怕德瑞克「踩線」 勇士秘密武器接招

2019-05-30 14:45

NBA／勇士不只有三分 暴龍做好跑滿全場覺悟

2019-05-30 18:50

NBA／格林分享信念 ：我是最佳防守球員

2019-05-30 16:42

12強賽／中華隊總教練 確定由洪一中出任

2019-05-30 14:26

12強賽／總教練人選 洪總無意願、葉總呼聲高

2019-05-30 00:15

法網／雙打也賞蛋！ 謝淑薇旋風晉級

2019-05-29 20:31

NBA／場邊坐「很無聊」 暴龍搖擺人期待復出

2019-05-30 15:04

NBA／星二代連線 詹皇、閃電俠兒子高中當隊友

2019-05-30 16:10

12強賽／若非洪總帶兵 吳志揚曾擔心猿參賽態度

2019-05-30 15:28

MLB／開球直擊攝影師 白襪女員工送蛋糕道歉

2019-05-30 09:49

中職／前洋投羅曼遇翻船事故 幸運保住一命

2019-05-30 11:32

日職／王柏融重返打擊排行榜 洋聯19火腿第4

2019-05-30 15:55

日職／王柏融未先發 五棒由清宮幸太郎取代

2019-05-30 16:33

中職／柏納帝那首支再見安打 兄弟近15戰13敗

2019-05-29 21:47

法網／費德勒輕鬆過關 15度挺進第3輪

2019-05-30 06:31

法網／相隔3年 費德勒、納達爾攜手挺進第三輪

2019-05-30 11:00

前進東奧／文姿云當迷妹 鄭兆村好害羞

2019-05-30 00:18

NBA／最好的選擇！ 林書豪推薦杜蘭特去紐約

2019-05-30 17:19

MLB／相隔608天王維中再登板 教頭印象深刻

2019-05-30 00:13

12強賽／中職不斷勸進 選訓會前等到洪一中點頭

2019-05-30 14:53

中職／敲出再見安！猿洋砲柏納帝那初體驗

2019-05-30 00:11

法網／紅土之王發威 納達爾連15年闖第三輪

2019-05-29 21:23

中職／王躍霖看王維中 好表現有帶到大聯盟

2019-05-29 20:08

中職／第6戰就再見安 柏納帝那和LamiGirls熱舞

2019-05-29 22:52

中職／「愛子謙打線」相挺 施子謙：要請飲料了

2019-05-30 00:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top