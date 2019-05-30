運動舞蹈／亞洲唯一一站 世界大滿貫本周末紅館舉行

2019-05-30 17:53 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



2019年WDSF台灣舞蹈節世界大滿貫積分賽本周末在紅館舉行。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook

世界大滿貫積分賽第二站的「2019年WDSF台灣舞蹈節世界大滿貫積分賽」將在本周六、日將在台北體育館盛大舉行，共吸引近40個國家，近300隊伍、600組次報名參賽，來自世界各地近1200名選手齊聚台北，標準舞方面世界前12強幾乎到位，我國也派出林立、林廷駿及陳怡安等菁英選手參賽，希望能把更多獎牌留在台灣。

世界大滿貫積分賽共有五站，台灣是繼三月羅馬尼亞後的第二站，也是亞洲唯一的一站，這次在台北舉行也吸引各國好手前來「尬舞」，在標準舞方面世界排名前12的來了11對、拉丁舞世界排名前12則來了9對，我國也派出好手迎戰。

目前當紅的WDSF世界前四名選手，立陶宛籍世界標準舞冠軍選手Evaldas Sodeika & Ieva Zukauskaite、義大利籍世界標準舞第二名選手Galuppo Francesco & Debora Pacini ; 俄羅斯籍世界拉丁舞冠軍選手Armen Tsaturyan & Svetlana Gudyno、德國籍世界拉丁舞第二名選手Marius-Andrei Balan & Khrystyna Moshenska皆已報名參賽，比賽將在6月1、2日在紅館一樓舉行。