PGA／史尼德82冠紀錄 老虎伍茲本周拚追平

2019-05-30 18:44 世界日報 體育新聞組／綜合報導



史尼德82場PGA冠軍紀錄，老虎伍茲本周拚追平。 美聯社 分享 facebook

老虎伍茲（Tiger Woods）上個月在美國名人賽奪冠，這也是他生涯第81座美巡賽冠軍，伍茲和PGA史上最多冠的史尼德（Sam Snead）只差一座，本周的國殤高球賽伍茲有望追平此紀錄。

PGA冠軍紀錄是選手生涯成功指標之一，不過「金熊」尼克勞斯（Jack Nicklaus）可不這麼想，尼克勞斯說：「我不怎麼重視這些，這對我來說沒那麼重要，也許對伍茲來說是，我不清楚；計算的方式每年都在改，所以我不清楚，沒有人知道史尼德到底贏了幾場。」尼克勞斯18座大滿貫史上最多，73場PGA冠軍第3，金熊說的話不無道理，因為已故傳奇史尼德的82冠中，有5場來自團隊勝利。

北愛爾蘭選手麥克羅伊（Rory McIlroy）提出不同觀點，他說：「以現在這個時代和伍茲年紀來看，他82場PGA冠軍比15座大滿貫還令人欽佩，如果你在賽場打了20年左右，這代表每年都能拿下4場冠軍，這點非常非常了不起。」

麥克羅伊2007年轉職業選手，至今拿下15座PGA冠軍、7座歐巡賽冠軍。正當大多數的目光都在伍茲是否能超越金熊紀錄，麥克羅伊認為超越史尼德勝場數才更是更持久的證明。

連2年的國殤高球賽的職業業餘配對回合，伍茲都和NFL傳奇四分衛裴頓曼寧（Peyton Manning）一起打球，曼寧第18洞18呎小鳥推，也讓伍茲稱讚他打球進步很多。