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體操／教練董恆毅遽逝 台坂國小暫停練習

2019-05-30 14:20中央社 台東縣30日電

台東知名體操教練、台坂國小老師董恆毅（右）昨天幫學生護槓時突然倒地，送醫後不治。...
台東知名體操教練、台坂國小老師董恆毅（右）昨天幫學生護槓時突然倒地，送醫後不治。 聯合報系資料照
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台東知名體操教練、台坂國小老師董恆毅昨天幫學生護槓時突然倒地，送醫後不治。校方今天指出，目前暫停學生訓練，未來體操隊怎麼走，等後事處理完再決定。

創造後山體操傳奇，被譽為「南迴體操之父」董恆毅昨天傍晚陪同學生單槓訓練，他在一旁護槓幫助學生平安落地後，突然後仰倒地失去意識，送醫後不治，死因有待檢察官相驗。

台東縣台坂國小校長松淑惠指出，董教練走了，全校師生都很難過，尤其是5名體操隊的學生，眼眶泛紅，不想靠近體操館。目前暫停體操隊的訓練，學校對學生進行心理輔導。

松淑惠表示，董恆毅是學校唯一編制內教練，未來體操隊怎麼走，等後事處理結束後再決定。

體操國手游朝偉來自台坂國小，是董恆毅訓練出來的國手。在第一時間獲悉恩師意外送醫時，他在臉書上表示，「真的好緊張，嚇一大跳。你（董恆毅）一定要平安無事喔」。

董恆毅不治消息傳出後，游朝偉在臉書上難過地說，「等我，我們不是說好了！你等我啊，等我」、「為什麼」。

董恆毅出身台東知本卑南族部落，20幾年前從北部回到台東，在台坂國小成立體操隊，帶領台坂體操隊拿下無數獎牌、獎盃，還連續多年拿下全國國小體操比賽冠軍，國家體操隊多位選手是他訓練出來的。

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