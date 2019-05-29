挑戰世界第二高峰 我國好手6月出發

2019-05-29 21:05 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



張元植(左)、楊大正(中)、呂忠翰(右)與群眾高唱歌曲〈K2, We Too!〉。 台灣醒報 分享 facebook

台灣兩大登山好手將挑戰世界第二高峰K2！登山專家張元植與呂忠翰29日出席K2 Project募資計畫。呂忠翰表示，日前成功登上馬卡魯峰後，兩人將在6月14日出發，挑戰海拔8611公尺的K2。立委吳思瑤也現身力挺，歌手楊大正更創作應援歌曲〈K2, We Too!〉與現場群眾大合唱。

張元植表示，兩人選擇攀登世界第五高峰馬卡魯峰，作為8611公尺K2的暖身。呂忠翰說，日前登馬卡魯峰時，以不攜帶氧氣瓶方式（無氧攀登），過程中多了許多與自己與山之間對話的空間，他說，在接下來的K2挑戰，兩人會選擇最安全的方式攻頂。

群眾募資發起人詹偉雄表示，43天內集資已突破500萬元，共1600人捐款，這是民間應援集資很罕見的案例。他也呼籲台灣企業家向日本、韓國等國看齊，多支持我國職業登山者。「台灣職業登山者很委屈」，詹偉雄說，我國對登山冒險活動不友善，但我們應跨越舊有生活邊界，創造更多的特質。

「高音更能凸顯山上空氣的稀薄」楊大正笑說，有人問他應援曲音域為何特別高，他表示，為了凸顯山上空氣的稀薄，創作時比自己原來的音域還高幾階。楊大正說，為了創作應援歌曲，從沒登山經驗的他還特別去爬雪山，才能創作出更貼近兩位登山好手心境的歌曲，在歌曲中他也預祝兩人攻頂成功。

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