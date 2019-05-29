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高球／力抗韓流 地主業餘高球賽緊追龍頭

2019-05-29 20:45聯合報 記者曾思儒╱即時報導

2019台灣業餘高球錦標賽吹起「韓流」。 Ingimage
2019台灣業餘高球錦標賽吹起「韓流」。 Ingimage
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2019台灣業餘高球錦標賽吹起「韓流」，南韓女將李藝媛今天第二輪演出8鳥、無柏忌的完美表現，繳出破球場紀錄的64（-8）桿，兩輪打完以135（-9）桿躍居女子組首位，連兩天都揮出男子最低桿的泰國范才則以131（-13）桿續坐龍頭。

地主選手以城市科大呂孫儀最佳，他今天勇抓6鳥、無柏忌，平男子單日最低的 66（-6）桿，兩輪合計137（-7）桿，和劉永華、許育誠並列第3，台中東山高中廖煥鈞則以135（-9）桿獨居第2，也是名次最佳的我國男子選手。

還就讀高一的16歲韓國女將李藝媛，前9洞33桿抓3隻小鳥，後9洞來勢更兇，再擒5隻小鳥，僅用31桿，18洞合計64桿，打破曾雅妮1995年5月宏碁青少年盃所締造的青少年業餘賽球場紀錄67桿，甚至盧建順在25年前寫下的男子職業選手65桿的球場最低桿紀錄也被粉碎。

李藝媛表示，她以往最低桿演出就是64桿，今天的表現僅是追平個人最佳紀錄；憑藉今天好表現，她從出發前的第5衝到第1，我國選手安禾佑68桿排名單日第三、兩回合138（-6）桿暫列第二。

另一位韓國女將徐宇貞也以單日次佳的66桿急起直追，排名從第22名飆升至第4，同時帶著韓國女子團體成績往上衝，從第3躍居第1。

我國安禾佑、吳純葳以281桿暫列第2，泰國的娜塔莉塔和阿塔雅，以283桿暫列第3。

曾雅妮高爾夫
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