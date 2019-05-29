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高球／業餘錦標賽服務升級 外國選手喊讚

2019-05-29 20:32聯合報 記者曾思儒╱即時報導

2019年台灣業餘高球錦標賽本周在南投南峰球場舉行，大會選手村設在台中市全國飯店， 每天從清晨5點到下午5點都有遊覽車穿梭兩地， 提供選手及觀眾最貼心的服務，獲得一置好評。

帶領日本選手渡邊悠斗來台比賽的經紀人筧由希夫表示， 他對賽事的女性志工印象深刻，「近年來我大部分的時間都待在泰國，那裡的志工男性為主， 來到台灣，女性的志工讓我感到更多貼心的服務和親切的招呼。」

中華高協祕書書長劉重威表示，推廣高爾夫運動不只是要讓選手有最好的比賽場地和養精蓄銳的休憩場所，也要提供所有球迷最方便的交通和快速正確的訊息，讓他們能夠目睹選手的丰采並為選手加油。

泰國教練克里斯前年也曾率隊參加台灣業餘高球錦標賽， 他對現場志工不厭其煩服務解說覺得感動，大會提供的比賽第一手訊息也很實用，尤其是網路直播服務，讓他可以待在休息室裡，不必颳風淋雨，就得知即時戰報。

地主選手劉芃姍的父親劉家駿則提到，今年賽事規畫非常妥善精細，果嶺旗位都用量尺丈量，非常精準，跟以往用步伐測試的方式做了很大的改革，「 我覺得賽事最用心的地方是，出發站準備了很多水果，包括香蕉、蘋果、 堅果、巧克力、餅乾，還有能量補充飲料，主辦單位所準備的補給品包羅萬象，讓選手得以保持最佳水平出賽， 比國外比賽規格更高。」

中華高協秘書長劉重威。圖／中華高協提供
中華高協秘書長劉重威。圖／中華高協提供
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