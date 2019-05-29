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羽球／一睹「韓國男神」李龍大場上英姿 把握婕斯盃索票

2019-05-29 19:25聯合新聞網 記者王樹衡/即時報導

　

李龍大。 婕斯杯提供
李龍大。 婕斯杯提供
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　2019婕斯盃全明星羽球對抗賽將於6月29日至30日熱烈開打。邁入第三屆的婕斯盃賽事再次升級，移師至臺北和平籃球館擴大舉辦，在本屆賽事口號「奧視群倫 預見2020」的號召之下，來自世界各國的頂尖陣容備戰2020東京奧運前，將齊聚「奧運前哨戰」台灣爭霸，包含丹麥傳奇男雙鮑伊（Mathias Boe）、「韓國男神」李龍大、「麟洋組合」李洋/王齊麟等高手都將同台競技，賽事勢必精彩可期！

　　來自韓國的「超人氣球星」李龍大為2008北京奧運混雙金牌得主，並曾登上世界第一寶座，今年將是他睽違多年再度來台獻技，更特別錄了一段想對台灣球迷說的話，喜愛他的粉絲不妨趕快點開影片，一探究竟他說了什麼吧！

　　心動不如馬上行動！想一賭李龍大在場上的英姿？趕快把握索票機會卡位吧！民眾可在6月22至23日兩天週末上午十點至下午四點，於台北體育館七樓『第六屆羽您有約公益賽』現場，只要憑三張108年5-6月發票就能兌換一張婕斯盃賽事門票，每人至多可換四張門票，所收得發票將捐贈予南迴協會方舟教室。團體索票部分，預計將在6月10日於臉書粉絲團公布詳細資訊，屆時敬請密切注意相關訊息。

　　第三屆婕斯盃賽程與對戰組合將在6月28日抽籤記者會當天公佈，四國好手於6月29日至30日兩天下午帶來震撼羽球競技。前來觀賽的民眾可參加現場抽獎，主辦單位及贊助廠商準備多項好禮，讓球迷在欣賞精彩賽事的同時還能滿載而歸！喜愛羽球運動的粉絲們請密切鎖定臉書粉絲團「婕斯盃全明星羽球對抗賽」掌握最新資訊！

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